وداعًا للتباين المزعج.. مايكروسوفت تُعيد ابتكار الوضع الداكن في "ويندوز 11"

استجابةً للانتقادات المستمرة التي واجهها نظام "ويندوز 11"، بدأت مايكروسوفت مؤخرًا في إجراء تحسينات شاملة على الوضع الداكن لضمان تكامله الكامل عبر مختلف واجهات النظام.

وكانت الشركة قد قدّمت خيار الوضع الداكن لأول مرة في "ويندوز 10" عام 2016، لكن العديد من النوافذ وعناصر النظام ظلّت تعرض مزيجًا غير متناسق بين الوضعين الفاتح والداكن.

وأما الآن، فقد رُصدت تحديثات جديدة في النسخة التجريبية الأخيرة من "ويندوز 11" تضم نوافذ عمليات تطبيق الملفات مثل النسخ والحذف، التي أصبحت تدعم الوضع الداكن لأول مرة.

وحتى مع هذه الخطوة، ما زالت بعض العناصر – مثل أزرار التأكيد – تظهر بالتصميم الفاتح، مما يشير إلى أن التطوير ما زال قيد العمل.

ولم تعلن مايكروسوفت رسميًا هذه التغييرات بعدُ، لكن مراقبين يتوقعون أن تكون جزءًا من التحديث الكبير 25H2 المُقرر طرحه لاحقًا هذا العام.

ومن المنتظر أن يشمل التحديث القادم واجهات أخرى ما زالت تعمل حاليًا بالوضع الفاتح، مثل لوحة التحكم ونافذة Run ونافذة خصائص الملفات. ويأمل المستخدمون أن تتمكّن الشركة من إنهاء هذا التباين بعد ما يقارب عقدًا من الزمن على تقديم الوضع الداكن.

يُذكر أن شركة "أبل" كانت قد وفّرت وضعًا داكنًا متكاملًا في نظام "macOS Mojave" عام 2018، وتستعد هذا العام لإطلاق تصميم جديد كليًا يحمل اسم "Liquid Glass"، مع تركيز أكبر على العناصر الشفافة.