المزيد من الذكاء الاصطناعي.. ميزات جديدة من غوغل

أعلنت غوغل إضافة إمكانيات جديدة إلى وضع الذكاء الاصطناعي، تشمل ميزة "لوحة الرسم" التجريبية التي تتيح للمستخدمين طرح أسئلة معقدة للتعمق في موضوع معين، وميزة البحث المباشر المعزز بالذكاء الاصطناعي من خلال تطبيق Lens.

ميزة لوحة الرسم

تساعدك ميزة "لوحة الرسم" الجديدة على بناء خطط دراسية وتنظيم المعلومات على مدار جلسات متعددة في لوحة جانبية.

على سبيل المثال، إذا كنت ترغب في إنشاء خطة دراسية لاختبار قادم، يمكنك النقر على زر "لوحة الرسم" الجديدة للبدء.

من هناك، سيبدأ وضع الذكاء الاصطناعي بترتيب العناصر في لوحة جانبية، ويمكنك مواصلة تحسين النتائج باستخدام مطالبات المتابعة حتى تناسب ما تبحث عنه.

وبحسب غوغل، قريبًا ستتمكن أيضًا من تحميل ملفات مثل ملاحظات الفصل الدراسي أو المنهج الدراسي لتخصيص دليل الدراسة الخاص بك.

ميزة البحث المباشر

تعمل غوغل أيضًا على دمج إمكانيات مشروع أسترا مباشرةً في وضع الذكاء الاصطناعي عبر ميزة البحث المباشر Search Live المدمجة مع غوغل Lens، أداة البحث المرئي من عملاق التكنولوجيا.

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وعندما تستخدم ميزة البحث المباشر، يكون الأمر أشبه بوجود خبير على اتصال سريع يمكنه رؤية ما تراه ومناقشة المفاهيم المعقدة في الوقت الفعلي، كل ذلك مع سهولة الوصول إلى روابط مفيدة على الويب.

ولاستخدام هذه الميزة، افتح Lens في تطبيق غوغل، وانقر على أيقونة Live، واطرح سؤالًا أثناء توجيه الكاميرا إلى شيء ما.

باستخدام هذه الميزة، يمكن إجراء محادثة متبادلة مع البحث في وضع الذكاء الاصطناعي عبر السياق المرئي من موجز الكاميرا.

يذكر أنه بالإضافة إلى إمكانية استخدام وضع الذكاء الاصطناعي في تطبيق غوغل لطرح أسئلة حول الصور، يمكنك الآن القيام بذلك على الكمبيوتر أيضًا.

كما ستضيف غوغل دعمًا لتحميل ملفات PDF على الكمبيوتر، ما يتيح لك طرح أسئلة مفصلة حول المستندات.

وتقول غوغل إن وضع الذكاء الاصطناعي سيدعم أنواع ملفات إضافية غير ملفات PDF والصور في وقت لاحق من هذا العام، بما في ذلك ملفات غوغل درايف.