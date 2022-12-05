روبوتات دقيقة توصل الأدوية إلى الأنسجة السرطانية

طور باحثون من جامعة "بنسلفانيا" الأمريكية، روبوتات ميكروية تسبح في السوائل المعقدة، ويمكن التحكم بها مغناطيسيا لنقل الأدوية أو إعادة بناء المواد المجهرية في خلايا الجسم.

ويواجه العلماء حاليا، تحديا كبيرا في التحكم بالمواد على المستوى المجهري في الخلايا، إذ لا يمكن استخدام الطرق ذاتها التي يستخدمونها على المستوى المرئي بالعين المجردة، فضلا عن اختلاف القوى الفيزيائية المتحكمة بعالم النانومتر متناهي الصغر.

ويمكن للتحكم بالمواد على المستوى النانوي أن يحقق فوائد كثيرة، مثل نقل الأدوية إلى أماكن النسج السرطانية، أو صناعة مواد ذات وظائف محددة من المواد الغروية السائلة.