آيفون 15 برو ماكس يأتي بعدسات كاميرا "غير مسبوقة"

كشفت تسريبات أن هاتف "آيفون 15 برو ماكس" من "أبل" سيكون الأول الذي يأتي مزودًا بعدسة "بيريسكوب" للتقريب، مؤكدة أن الشركة الأمريكية أضافت لمسات خاصة من تطويره على العدسات لتقييم أداء "غير مسبوق".

ومن المُنتظر أن تُعلن "أبل"، في الـ12 من شهر أيلول/سبتمبر الجاري، عن "آيفون 15" الذي سيكون من 4 طرازات، "الأساسي، بلس، برو، وبرو ماكس".