آيفون 15 برو ماكس يأتي بعدسات كاميرا "غير مسبوقة"
كشفت تسريبات أن هاتف "آيفون 15 برو ماكس" من "أبل" سيكون الأول الذي يأتي مزودًا بعدسة "بيريسكوب" للتقريب، مؤكدة أن الشركة الأمريكية أضافت لمسات خاصة من تطويره على العدسات لتقييم أداء "غير مسبوق".
ومن المُنتظر أن تُعلن "أبل"، في الـ12 من شهر أيلول/سبتمبر الجاري، عن "آيفون 15" الذي سيكون من 4 طرازات، "الأساسي، بلس، برو، وبرو ماكس".
وستكون عدسة التقريب الجديدة قادرة على تقديم تقريب بصري 5 أو 6 مرات، وهو ما يعادل عدسة 72 ملل لكاميرات "DSLR" الاحترافية، وفقًا لما ذكر موقع "تكنولوجيا نيوز".
وطلبت "أبل" تغييرات محددة من شركة "لارغان" المصنعة لعدسة البيريسكوب، التي ستأتي حصريًا مع "آيفون 15 برو ماكس"، بعد أن كانت "أبل" تعتمد على عدسات "تيليفوتو" للتقريب في "آيفون 14 برو ماكس"، التي يمكنها إجراء تقريب بصري 3 مرات.
وتشمل التغييرات تعديلا في المكونات الداخلية لعدسة بيريسكوب بما يتوافق مع مستشعرات لشركة "سوني، مع تغييرات جديدة من أجل استخدامها في هاتفها، وتقدم تجربة احترافية في التصوير بالكاميرات الخلفية.