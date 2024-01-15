"أبل" تقدم تخفيضات نادرة على "آيفون" في الصين

قال موقع "بلومبيرغ" إن شركة أبل قدمت خصما نادرا على هواتف آيفون 15 في الصين وسط مخاوف من تراجع الطلب على أجهزتها.

وأعلنت الشركة، وفق التقرير، عن خصم يصل إلى 70 دولارا أمريكيا، ما بين 18 يناير/ كانون الثاني لغاية 21 من الشهر نفسه.

وبادرت الشركة بتقديم عروض في الصين بسبب تفضيل المستهلكين للعلامات التجارية المحلية مثل هواوي، وأيضا صدور تعليمات حكومية تحظر استخدام الأجهزة الأجنبية في العديد من الوكالات والشركات المدعومة من الدولة.

وأضاف التقرير بأن مبيعات آيفون لعام 2023 انخفضت في الصين بنسبة 30% بفعل إصدار شركة هواوي هاتف "Mate 60" بمعالج 7 نانومتر، وهو إنجاز أشادت به وسائل الإعلام الحكومية باعتباره إنجازًا وطنيًا على الرغم من العقوبات الأمريكية.

وتتزامن هذه الخصومات أيضا مع العروض التي يُجريها تجار التجزئة بالتزامن مع حلول العام القمري الجديد، الذي يصادف فبراير/ شباط من هذا العام، ويعتبر أهم عطلة في الصين.

ولفت الموقع إلى أن التخفيض على أجهزة آيفون يُعد الأول منذ سنوات، وتشمل الخصومات هذا العام كل شيء بدءًا من آيفون 13 وحتى آيفون 15 برو ماكس.

كما ستقدم شركة أبل أيضًا تخفيضات على الأجهزة بما في ذلك "MacBook Air"، الذي يتوقع أن يصل الخصم عليه 800 يوان، ومعظم موديلات الآيباد وبعض "Air Pods" و"Apple Watch SE"، وفقًا لموقعها على الإنترنت.