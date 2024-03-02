رغم إصرار ماسك.. لماذا نستخدم اسم "تويتر" بدل "X"؟ (صور)

وفي الساعات الأولى من يوم 23 يوليو/تموز عام 2023، أصبح موقع "تويتر" هو "إكس"، ورغم مرور أكثر من نصف عام منذ تغيير الاسم، إلا أن نطاق الويب الخاص بالمنصة لا يزال هو "twitter.com"، حتى إن "x.com" يعيد التوجيه إلى الرابط الأصلي.

وبالرغم من تغيير الشعار والاسم، إلا أن المنصة لا تزال غير قادرة على التخلص من علامة "تويتر"، ولا يزال العديد من الأشخاص حول العالم يطلقون على المنصة اسم "تويتر"، ويشيرون إلى المنشورات على أنها تغريدات.

ولا تزال بعض وسائل الإعلام تصفها بأنها "X "، المعروفة سابقًا باسم "تويتر".

مكان لمشاركة الأفكار