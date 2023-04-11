المسبار "جوس" ينطلق الخميس في رحلة إلى كوكب المشتري

تُطلق وكالة الفضاء الأوروبية الخميس مسبارها الفضائي "جوس" (Juice) في رحلة إلى المشتري تستمر ثماني سنوات، سعياً إلى معرفة ما إذا كانت بيئات مواتية للحياة متوافرة على الكوكب العملاق التابع للنظام الشمسي، وعلى أقماره الجليدية.

ومن المقرر أن يقلع صاروخ "أريان 5" من قاعدة كورو في غويانا الفرنسية الخميس في رحلته ما قبل الأخيرة (يحلّ مكانه "أريان 6") حاملاً المسبار الذي يتألف اسمه من الأحرف الأولى لعبارة "مستكشف أقمار المشتري الجليدية" (Jupiter Icy Moons explorer).