الحوسبة المكانية.. لماذا حازت على اهتمام أبل؟

آلية عملها

يمكنك تجربة الحوسبة المكانية من خلال سماعات الرأس، مثل: "Apple Vision Pro"، و"Microsoft HoloLens"، و"Meta Quest Pro"، و"Magic Leap". وفي حين أن هذه الأجهزة تعرض لك العالم الحقيقي، إلا أنها وفي الوقت نفسه، تقوم بتضمين أشياء حقيقية في المشهد بطريقة تبدو ثلاثية الأبعاد، فعلى سبيل المثال، يمكنك وضع قطعة أثاث افتراضية في غرفة المعيشة الخاصة بك لترى كيف ستبدو قبل شرائها.

وتعتمد هذه الأجهزة على العديد من التقنيات للمزج بين العالمين الرقمي والمادي، مستخدمة رؤية الكمبيوتر التي تعالج البيانات من الكاميرات وأجهزة الاستشعار، وتلتقط المعلومات المرئية حول البيئة المحطية، بما في ذلك موضع الأشياء واتجاهها وحركتها.

ويمكنها أيضًا دمج البيانات من أجهزة استشعار متعددة، مثل: الكاميرات، وأجهزة LiDAR، لإنشاء رؤية دقيقة وشاملة. كما إنها تستخدم الخرائط المكانية لإنشاء نموذج ثلاثي الأبعاد للبيئة؛ ما يسمح بتحديد موضع المحتوى الرقمي ومعالجته بشكل أكثر دقة.

ميزاتها

تحتوي أجهزة الحوسبة المكانية على ميزات تمكنك من التفاعل مع الكائنات الافتراضية، إذ تعمل تقنية تتبع العين على مراقبة نظرتك، وتمكنك وحدات التحكم المحمولة وأجهزة استشعار الحركة من التعامل مع الكائنات الافتراضية.

وتحتوي الأجهزة التي تستخدم الحوسبة المكانية أيضًا على ميزات التعرف على الكلام لدعم الأوامر الصوتية، كما ترتبط الحوسبة المكانية بكل من الواقع المعزز (AR) والواقع الافتراضي (VR) لخلق بيئة رقمية غامرة بالكامل تحل محل البيئة المادية المحيطة بالمستخدم.