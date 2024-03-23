تعرف على أفضل خدمات التخزين السحابية
زادت سعة تخزين الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والشخصية عدة أضعاف في السنوات القليلة الماضية، كما زاد مقدار المساحة التي تشغلها الصور ومقاطع الفيديو وسواها.
من هنا، قد يكون النسخ الاحتياطي لجميع ملفاتك وذكرياتك المهمة على الأقراص الصلبة المحمولة والهواتف الذكية خيارًا جيدًا على المدى القصير، ولكن قد ترغب في تخزين كل تلك الملفات والذكريات على السحابة Cloud، إذ ستكون بياناتك أكثر أمانًا، ويمكنك الوصول إليها في أي وقت ومن أي مكان.
أفضل خدمات التخزين السحابية
تتمتع وحدات التخزين السحابية بميزة كبيرة مقارنة بأجهزة التخزين غير المتصلة بالإنترنت؛ حيث يتم تخزين بياناتك على الخوادم بدلاً من أجهزتك، ما يعني أنها أقل عرضة للتلف، حيث توفر هذه الخدمات أيضًا سهولة الوصول إلى جميع ملفاتك من أي مكان في العالم.
وفيما يلي بعض أفضل الخدمات السحابية:
Google One
يعد Google One أحد أفضل حلول التخزين السحابي المتوفرة حاليًا. في حين أن الطبقة المجانية التي توفر مساحة تخزين تبلغ 15 جيغابايت قد تكون كافية لمعظم المستخدمين، فإن أولئك الذين يتطلعون إلى عمل نسخة احتياطية لمعرض الصور ومقاطع الفيديو والمستندات بالكامل سيتعين عليهم الترقية إلى الطبقة المدفوعة.
وبصرف النظر عن السعة التخزينية الإضافية، يقدم Google One أيضًا امتيازات مثل القدرة على مشاركة الحساب مع ما يصل إلى خمسة أعضاء، وميزات تحرير الصور المتقدمة في صور غوغل.
iDrive
يعد التخزين السحابي على iDrive مناسبًا لتخزين جميع أنواع الملفات، تمامًا مثل جهاز الكمبيوتر الخاص بك. باستخدام تطبيقات iDrive للهواتف المحمولة لنظامي التشغيل iOS وأندرويد، يمكنك العمل على ملفاتك من أي مكان والاستمتاع بكل مزايا iDrive من دون الحاجة إلى إشغال مساحة على القرص الصلب.
Jottacloud
هي واحدة من المنصات القليلة التي توفر مساحة تخزين سحابية غير محدودة. إذا كنت تبحث عن خدمة سحابية من دون قيود على التخزين، فجرّب Jottacloud التي تتيح لك تحميل جميع أنواع الملفات، ويمكنها نسخ جميع الصور ومقاطع الفيديو احتياطيًا وتلقائيًا.
ويحتوي Jottacloud أيضًا على أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح لك البحث عن الصور من خلال وصفها، وتتيح للمستخدمين معاينة مستندات Office وتحريرها والتعاون مع الأصدقاء أو الزملاء في الوقت الفعلي.
iCloud Apple
تقدم أبل سعة تخزينية تبلغ 5 غيغابايت فقط مع الخطة المجانية. وفي الوقت الذي قد لا يكون iCloud أفضل حل للتخزين السحابي، ولكن الخدمات المجمعة التي تأتي مع الطبقة المدفوعة iCloud Plus تجعله يستحق الثمن بالنسبة لمستخدمي أبل.
ومع جميع خطط iCloud+، يمكنك الوصول إلى ميزات مثل iCloud Private Relay وHide My Email وHomeKit Secure Video وCustom Email Domain. العيب الوحيد هو أن معظم هذه الميزات متاحة فقط لأولئك الذين يستخدمون أجهزة iOS، وقد لا يكون لها معنى إذا كنت تبحث عن خدمة تخزين سحابية على أجهزة اندرويد وويندوز.
مايكروسوفت وان درايف
يعد حلاً آخر للتخزين السحابي وحفظ المستندات والصور والملفات الأخرى في السحابة ومشاركتها مع الأصدقاء وحتى التعاون في المحتوى. عند الاشتراك في Microsoft 365، تحصل على مساحة تخزين تبلغ 1 تيرابايت وميزات OneDrive.
يمكنك أيضًا الحصول على امتيازات إضافية، مثل الوصول إلى إصدارات الويب والهواتف المحمولة من مجموعة Microsoft Office التي تتضمن Word وPowerPoint وOneNote وExcel والمزيد. إذا لم تكن متأكدًا، تقدم مايكروسوفت أيضًا نسخة تجريبية مجانية مدتها 30 يومًا.