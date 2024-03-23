تعرف على أفضل خدمات التخزين السحابية

تتمتع وحدات التخزين السحابية بميزة كبيرة مقارنة بأجهزة التخزين غير المتصلة بالإنترنت؛ حيث يتم تخزين بياناتك على الخوادم بدلاً من أجهزتك، ما يعني أنها أقل عرضة للتلف، حيث توفر هذه الخدمات أيضًا سهولة الوصول إلى جميع ملفاتك من أي مكان في العالم.

وفيما يلي بعض أفضل الخدمات السحابية:

Google One

يعد Google One أحد أفضل حلول التخزين السحابي المتوفرة حاليًا. في حين أن الطبقة المجانية التي توفر مساحة تخزين تبلغ 15 جيغابايت قد تكون كافية لمعظم المستخدمين، فإن أولئك الذين يتطلعون إلى عمل نسخة احتياطية لمعرض الصور ومقاطع الفيديو والمستندات بالكامل سيتعين عليهم الترقية إلى الطبقة المدفوعة.

وبصرف النظر عن السعة التخزينية الإضافية، يقدم Google One أيضًا امتيازات مثل القدرة على مشاركة الحساب مع ما يصل إلى خمسة أعضاء، وميزات تحرير الصور المتقدمة في صور غوغل.

iDrive

يعد التخزين السحابي على iDrive مناسبًا لتخزين جميع أنواع الملفات، تمامًا مثل جهاز الكمبيوتر الخاص بك. باستخدام تطبيقات iDrive للهواتف المحمولة لنظامي التشغيل iOS وأندرويد، يمكنك العمل على ملفاتك من أي مكان والاستمتاع بكل مزايا iDrive من دون الحاجة إلى إشغال مساحة على القرص الصلب.