ما يعرفه غوغل عنك سيفاجئك

في يومنا هذا، تعد المعلومات والتواريخ، وبشكل أكثر تحديدًا، بياناتك الخاصة سلعة للبيع والتبادل من دون معرفتك. وبالطبع لم تتمكن غوغل من أن تصبح واحدة من أكثر الشركات ربحية في العالم من خلال تقديم محرك بحث مجاني.

مع ذلك، غوغل مورد لا يقدر بثمن لأي شخص. فسواء كنت طالبًا تبحث عن إجابات لأحد الاختبارات، أو كنت ترغب في تسوية جدال مع صديق حول كلمات أغنية جديدة، فإن محرك البحث هذا يمثل ثروة من المعرفة في كل المجالات.

ولكن، في كل مرة تبحث فيها عن أمر ما، يقوم غوغل بإنشاء ملف شخصي لك خلف الكواليس.

ونظرًا لأن غوغل أو شركتها الأم "الفابيت" تمتلك العديد من مواقع الويب الشهيرة الأخرى مثل "Gmail" ويوتيوب، فإنها تقوم أيضًا بجمع البيانات عنك من تلك الأماكن على حد سواء.