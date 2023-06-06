تعرف عل أفضل الدول في مجال الأمن السيبراني

احتلت دولة الفاتيكان المرتبة الأولى، في اختبار الخصوصية الوطني، الذي أجرته شركة خدمات الشبكات الافتراضية الخاصة "نورد في بي إن"، فيما يتعلق بالأمن السيبراني.

وحسب البوابة، قالت الشركة إن الاختبار صُمم لتقييم جوانب حياة الفرد على الإنترنت، ومن ذلك فهمه الأمنَ السيبراني نظريًا وقدرته على معرفة التهديدات عبر الإنترنت والرد وفقًا لذلك".

وبناءً على البيانات التي جُمعت منذ 2020، التي أجاب فيها ما يقرب من 140 ألف مشارك من 192 دولة عن 20 سؤالًا، سجل المشاركون في مدينة الفاتيكان 72 نقطة في الاختبار، وهو أعلى معدل مقارنةً بأي دولة أخرى.

ووفقًا لتقرير "نورد في بي إن" للأمن السيبراني، "أظهر السكان وعيًا ممتازًا بالمخاطر الرقمية وكيفية تجنبها"، ومع ذلك، فقد انتقد التقرير عاداتهم الرقمية، وعلّق على حاجة السكان إلى تحسين استخدامهم الخدمات عبر الإنترنت وأدوات الخصوصية ليظلوا آمنين.