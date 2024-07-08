logo
علوم وتقنية

كيف تؤثر "اللهايات الرقمية" على تنظيم عواطف الأطفال؟

كيف تؤثر "اللهايات الرقمية" على تنظيم عواطف الأطفال؟
تعبيريةالمصدر: Love Learning Tutors
ترجمات
ترجمات
08 يوليو 2024، 9:47 ص

كشفت دراسة منشورة في مجلة "Frontiers in Child and Adolescent Psychiatry" أن الأطفال الذين يتلقون الأجهزة الرقمية بشكل روتيني أثناء نوبة الغضب يواجهون صعوبة أكبر في تنظيم عواطفهم. 

ويقول الباحثون إن الطريقة التي يتعامل بها الآباء مع نوبات غضب أو إحباط أطفالهم، يمكن أن تؤثر إلى حد بعيد على تطورهم العاطفي، كما شدد الباحثون على أهمية السماح للأطفال بتجربة المشاعر السلبية والدور الحاسم للوالدين في هذه العملية.

وبحسب الدراسة، يتعلم الأطفال خلال السنوات الأولى من الحياة الكثير عن التنظيم الذاتي، والذي يتضمن الاستجابات العاطفية والعقلية والسلوكية لمختلف المواقف. 

وينطوي هذا التعلم في القدرة على اختيار استجابة متعمدة عوضًا عن استجابة تلقائية، وهي عملية تعرف بالتحكم المجهد، والتي يتم تطويرها في المقام الأول من خلال العلاقات مع الوالدين.

وفي السنوات الأخيرة، أصبح من الشائع أن يوفر الآباء الأجهزة الرقمية لأطفالهم لمساعدتهم على إدارة استجاباتهم العاطفية، وخاصة السلبية منها التي تؤثر في قدرة الأطفال على تنظيم عواطفهم، وخاصة مشاكل السيطرة على الغضب، بشكل فعال في وقت لاحق من الحياة.

وقالت البروفيسور كارولين فيتزباتريك، المؤلفة الرئيسة للدراسة "إن الأطفال مفتونون بالمحتوى الرقمي، لذا فهي طريقة سهلة لوقف نوبات الغضب وفعالة للغاية على المدى القصير".

كما وجدت الدراسة أنه عندما استخدم الآباء الأجهزة الرقمية لتنظيم مشاعر أطفالهم على نحو متكرر، أظهر الأطفال مهارات أسوأ في إدارة الغضب والإحباط بعد عام. 

وبالإضافة إلى أن ضعف مهارات إدارة الغضب لدى الأطفال أدى إلى استخدامهم للأجهزة الرقمية مرارًا وتكرارًا كأداة للتحكم. 

أجهزة ذكيةأطفال

أخبار ذات صلة

لماذا قررت منصة "إكس" إخفاء الإعجابات؟
لماذا قررت منصة "إكس" إخفاء الإعجابات؟
ميزة جديدة من غوغل كروم لتعزيز الخصوصية
ميزة جديدة من غوغل كروم لتعزيز الخصوصية
تسريب 10 مليارات كلمة مرور مسروقة.. كيف تحمي حساباتك؟
تسريب 10 مليارات كلمة مرور مسروقة.. كيف تحمي حساباتك؟
امتلاك مهارات الذكاء الاصطناعي تعزز فرص الحصول على الوظائف الأعلى أجرًا
امتلاك مهارات الذكاء الاصطناعي تعزز فرص الحصول على الوظائف الأعلى أجرًا
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة ©️ 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC