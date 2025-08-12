بتكلفة منخفضة.. أبل تكشف عن مواصفات "ماك بوك"

كشفت تقارير عن مواصفات حاسوب "ماك بوك" المُتوقع أن تُصدره شركة "أبل" الأمريكية، نهاية العام الجاري أو مطلع العام المُقبل.

منخفض التكلفة

وتعمل "أبل"، بحسب التقارير، على إصدار حاسوب "ماك بوك" منخفض التكلفة، مرجحة أن يبدأ سعره من 700 دولار أمريكي، مع إمكانية توفيره لقطاع التعليم بسعر قدره 600 دولار أمريكي.

وسيكون أول حاسوب "ماك" في تاريخ الشركة يتوافر بسعر أقل من 1000 دولار أمريكي، وهو الحد الأدنى الحالي لحواسيب "ماك بوك"، إذا ما تأكد طرحه بذلك السعر.

معالج "A18 Pro"

ومن المتوقع أن يكون أبرز تغيير في الحاسوب المُنتظر، هو اعتماده على معالج "A18 Pro"، وهو المعالج الموجود في سلسلة هواتف "آيفون 16 برو"، وذلك بدلًا من معالجات سلسلة "M"، التي اعتمدت عليها "أبل" في حواسيبها السابقة.

ويفتقر معالج "A18 Pro"، إلى دعم بروتوكول "Thunderbolt"، مما يعني أن الحاسوب الاقتصادي سيعتمد على منافذ "USB-C" التقليدية بدلًا من منافذ "Thunderbolt" ذات السرعة العالية.

وتعتبر شريحة "A18 Pro"، كافية للمهام اليومية التي يَنجزها معظم مستخدمي م"اك بوك آير" استنادًا إلى اختبارات الأداء، رغم أم معالجات سلسلة "M" تتميّز بتوفير عدد نوى أكبر وإمكانات ذاكرة أعلى ودعم أفضل للشاشات الخارجية، وهو ما قد يميّز إصدارات "ماك" المتقدِّمة عن الإصدار الاقتصادي.

مرحلة الإنتاج

وأكّد المحلل الشهير المتخصص في شؤون الشركة مينغ تشي كو، أن "أبل" ستدخل "ماك بوك" الجديد في مرحلة الإنتاج بين نهاية العام الجاري أو مطلع العام المُقبل.

ولفت إلى أن الشركة الأمريكية ستهدف إلى تقديم حاسوب قَيِّم للمستخدمين لأغراض الاستخدام اليومي، ومنافسة أجهزة "كروم بوك" في فئة السعر المنخفض.

وأشارت إلى أنه من المقرر أن تبدأ مرحلة إنتاج بعض المكونات الأساسية، في شهر شهر أيلول/سبتمبر المُقبل، ومن الممكن أن يتم التجميع النهائي للجهاز في مصانع شركة "Quanta" خلال الربع الأخير من العام الجاري.

فائق النحافة

وذكرت التقارير أن الجهاز المُنتظر سيأتي بشاشة قياسها 12.9 إنشًا، أي أصغر قليلًا من شاشة "ماك بوك آير" الحالية، والبالغ قياسها 13.6 إنش، مع تصميم فائق النحافة وخفيف الوزن، مرجحة طرح الجهاز بعدّة ألوان، منها: الفضي، والأزرق، والوردي، والأصفر.