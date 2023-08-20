كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكشف كلمات السر لديك؟

كشفت دراسة أعدها باحثون من جامعة "Surrey" في جنوب لندن، أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يمتد إلى كلمات المرور، إذ يمكنه معرفة كلمات السر بناء على النقرات على لوحة المفاتيح إذا ما تم التنصت على صوت النقر، خصوصًا عندما يحدث ذلك أثناء المحادثات بالفيديو أو المحادثات الصوتية التي يقوم بها المستخدم من حاسوبه.

وبحسب الدراسة التي نقل مضامينها مركز "تريندز" للبحوث والاستشارات، فإن الباحثين المشاركين في الدراسة أنشؤوا نظامًا يمكنه تحديد المفاتيح التي يتم النقر عليها على الحاسوب، بناء على التسجيلات الصوتية فقط، إذ بلغت الدقة نحو 93% عبر منصة "ZOOM"، كما يمكن تحسين الدقة مستقبلًا؛ ما يعني أن الخطر قد يكون أكبر.

وألقى الباحثون الضوء على أن استخدام الصوت بشكل مكثف في الأجهزة الإلكترونية يعطي منافذ للقرصنة، ويؤكد ضرورة السيطرة بشكل أفضل على الذكاء الاصطناعي الذي يمكنه الوصول إلى المزيد منها.

وتلقي الدراسة الضوء على أن أجهزة التنصت يمكنها أن تدرك كلمات السر، لذلك بات الآن من الضروري عدم تشغيل الصوت أثناء كتابة كلمات السر أو استخدام مفتاح "Shift" لإنشاء مزيج من الأحرف الكبيرة والصغيرة، أو الأرقام والرموز، مع ضرورة تفعيل أنظمة التحقق عبر خطوتين.