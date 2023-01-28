تطوير تقنية لتوليد الكهرباء من حركة القطارات

وتسمح التقنية الجديدة بتزويد المعدات الذكية بالطاقة الكهربائية، بدلا من استخدام الألواح الشمسية التي تتعرض لمشكلات التلف أو السرقة، أو مولدات كهرباء تحتاج إلى تزويدها بالوقود باستمرار.

وأشار الباحثون في دراستهم المنشورة في مجلة "أبلايد إينيرجي" العلمية، إلى أن التقنية تمتاز باستدامتها وقدرتها على تحمل صعوبة التشغيل دون الحاجة إلى كثير من الصيانة والمتابعة.

وصمم الباحثون نوعا جديدا من العوارض التي تستبدل العوارض الخشبية التقليدية تحت السكك، وتستطيع توليد الكهرباء من خلال تغطيتها بلوح معدني ثقيل موضوع على نابض ينضغط إلى الأسفل ويحرك مجموعة مسننات، تحرك بدورها محركا كهربائيا يولد الطاقة ويخزنها في بطارية خاصة.

وبعد الانتهاء من التصميم، صنع الباحثون نموذجا تجريبيا نجح في توليد الكهرباء في المختبر، ما دفع الباحثين إلى الانتقال للمرحلة التالية وتحويل الآلية المُبتكرة إلى مرحلة التطبيق العملي كمنتج تجاري يتوفر في الأسواق.