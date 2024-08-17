أعلنت شركة غوغل في مؤتمرها السنوي عن تمهيد الطريق لجيل جديد من التقنية عبر إضافة ميزات الذكاء الاصطناعي الرئيسة، والتي من المقرر أن تعيد تعريف تجربة الهاتف الذكي العامل بنظام أندرويد.

وكشفت "غوغل" رسميًا عن دمج مجموعة من الميزات الرائدة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك "جيميني" وإصدارها الأكثر تقدمًا "جيميني أدفانسد" في أنظمة أندرويد للهواتف الجديدة، مع زيادة ذاكرة الوصول العشوائي في هواتف بكسل 9 الخاصة بها إلى 12 و16 جيجابايت، للتعامل مع متطلبات معالجة الذكاء الاصطناعي على الجهاز مباشرة.

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نهج ثوري للقطة الشاشة



استلهمت غوغل من مايكروسوفت ميزة Recall، لتقدم ميزة جديدة كليًا تدعى "Pixel Screenshots"، وهو نهج ثوري لالتقاط المعلومات واسترجاعها.

وتمكن هذه الميزة المستخدمين من التقاط لقطة شاشة لأي شيء يريدون تذكره، سواء كانت دعوة لحدث أو وصفة أو قطعة مهمة من المعلومات، ثم البحث عنها بسهولة لاحقًا باستخدام لغة المحادثة.

وتستفيد هذه الميزة من الذكاء الاصطناعي، لفهم سياق لقطة الشاشة، وتسمح للمستخدمين باسترجاع المعلومات التي يحتاجون إليها دون الحاجة إلى التمرير عبر معارض صور لا نهاية لها.

جيميني رفيق الشاشة الذكي



زودت "غوغل" نموذج "جيميني" بالقدرة على فهم المحتوى المعروض على شاشة الأندرويد والاستجابة له، وذلك عن طريق استدعاء جيميني والنقر فوق "اسأل عن هذه الشاشة" أو "اسأل عن هذا الفيديو" لبدء المحادثة.

مساعد جيميني أسرع وأذكى



تفتتح "غوغل" عصرًا جديدًا من المساعدة الصوتية مع جيميني، مدعومًا بنماذج محسّنة مثل جيميني 1.5 فلاش، ويعني هذا أوقات استجابة أسرع، دقة محسنة، وتدفق محادثة أكثر طبيعية.

علاوة على ذلك، تعمل "جيميني" على توسيع قدراتها من خلال ملحقات جديدة تسمح لها بالتفاعل بسلاسة مع تطبيقات غوغل الأخرى، مثل: Keep وTasks وUtilities وGoogle Calendar.

محادثات طبيعية مع جيميني لايف



سيتمكن مستخدمو هواتف "Pixel 9" من الانخراط في محادثات طبيعية وتدفق حر مع جيميني لايف، وهي ميزة تشبه وظيفة الدردشة الصوتية في ChatGPT، بحيث يمكن مقاطعة المحادثة في منتصف الجملة وإيقافها مؤقتًا واستئنافها بسلاسة، وهذه الميزة حصرية لمشتركي جيميني أدفانسد، وتعمل حتى عندما تكون الشاشة مقفلة.

تحرير الصور باستخدام "Magic Editor"



يأخذ "Magic Editor" الجديد من غوغل تحرير الصور إلى مستوى جديد تمامًا، وبمجرد كتابة ما تريد رؤيته، أو تحديد مناطق معينة من الصورة أو استخدام مطالبات نصية لإضافة أو إزالة عناصر وتغيير الخلفية وحتى إنشاء مشاهد جديدة تمامًا، يمكنك تحويل الصور وإضافة مؤثرات عليها، مثل استبدال السماء الباهتة بغروب الشمس أو إضافة منطاد هواء إلى الخلفية.

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صور جماعية سهلة



وأطلقت غوغل ميزة "أضفني"، التي تستخدم تقنية الواقع المعزز لربط صور متعددة بسلاسة، مما يسمح بإدراج الجميع في اللقطة.

ما عليك سوى التقاط صورة لأصدقائك، وستجمع الكاميرا بعد ذلك الصور بذكاء لإنشاء صورة جماعية مثالية، مما يسهل استخدام زوايا الصور الشخصية، ومتاعب مطالبة الغرباء بالتقاط صورك مع المجموعة.

إضفاء الحيوية على رؤيتك الفنية

يتيح تطبيق "Pixel Studio" الجديد من غوغل للمستخدمين إنشاء رسوم توضيحية باستخدام مطالبات نصية، بفضل نموذج "Imagen 3" السحابي من غوغل، وتتيح هذه الميزة إضفاء الحيوية على رؤيتك الفنية بسهولة.

شارك تفاصيل محددة من الصورة



تعمل غوغل على تحسين ميزة "Circle to Search" من خلال إمكانيات المشاركة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، حيث يمكن تحديد أجزاء معينة من صورة أو شاشة ومشاركتها على الفور عبر النص، مما يلغي الحاجة إلى القص والتحرير المرهقين.

ملخصات الطقس وملاحظات المكالمات

ويقدم تطبيق "Pixel Weather" المعاد تصميمه والذي يستفيد من "Gemini Nano" ملخصات الطقس الموجزة والمعلوماتية، ويمكن للمستخدمين أيضًا تخصيص تخطيط التطبيق لإعطاء الأولوية للمعلومات الأكثر أهمية بالنسبة لهم.

بالإضافة إلى استخدام ميزة ملاحظات المكالمات الجديدة بالذكاء الاصطناعي، لإنشاء ملخصات للمكالمات الهاتفية بعد إغلاق الهاتف، مما يضمن عدم تفويت أي تفاصيل مهمة مرة أخرى.