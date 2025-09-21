أبرز ملامح اتفاق أمريكا والصين بشأن مستقبل "تيك توك"

أعلن البيت الأبيض، السبت، توصل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق بشأن مستقبل تطبيق "تيك توك" لمقاطع الفيديو القصيرة.

ويؤكد مسؤولون في إدارة الرئيس ترامب أن الأجزاء الرئيسية من الاتفاق أنجزت بالفعل، وأهمها منح أمريكا بعض السيطرة على خوارزميات التطبيق.

ويركز الاتفاق على "تخزين جميع البيانات الخاصة بالمستخدمين الأمريكيين على البنية التحتية للحوسبة السحابية في الولايات المتحدة، والتي تديرها شركة البرمجيات الأمريكية أوراكل".

وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض إن الاتفاق يعني أن خوارزميات تيك توك "سيتسنى تأمينها وإعادة تدريبها وتشغيلها في الولايات المتحدة خارج سيطرة بايت دانس".

وأضاف المسؤول أن المستخدمين الأمريكيين سيظلون قادرين على استخدام "تيك توك" للتفاعل مع المحتوى من جميع أنحاء العالم.

وذكر المسؤول أن "بايت دانس" ستمتلك أقل من 20% من أسهم مشروع مشترك يتحكم في عمليات "تيك توك" في الولايات المتحدة.

بموجب الاتفاق، سيضمن 6 أمريكان من أصل 7 أعضاء مقاعدهم في مجلس إدارة التطبيق، وستختار شركة "بايت دانس" الصينية العضو السابع.

ويحاول ترامب إبرام صفقة نهائية لمنع إغلاق المنصة الشهيرة، كاشفاً عن تقدم مع نظيره الصيني شي جين بينغ، بشأن الاتفاق، خلال مكالمة هاتفية، الجمعة، مشيراً إلى أنهما سيجتمعان في غضون 6 أسابيع.