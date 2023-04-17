تويتر تزيد أحرف التغريدة الواحدة إلى 10 آلاف حرف
أعلنت شركة تويتر مؤخراً عن إتاحة إمكانية زيادة عدد الأحرف المستخدمة في كتابة تغريدة واحدة إلى 10 آلاف حرف، بعدما رفعتها قبل أسبوع إلى 4 آلاف حرف من 280 حرفا في السابق.
جاء إعلان الشركة عبر تغريدة في حسابها "تويتر رايت" جاء فيها: "نحن نجري تحسينات على تجربة الكتابة والقراءة على تويتر".
وأضافت الشركة التي يملكها الملياردير إيلون ماسك: "بدءًا من اليوم ، يدعم تويتر الآن التغريدات التي يصل طولها إلى 10000 حرف، بتنسيق نص غامق ومائل".
ونبهت الشركة إلى أن هذه الميزة متاحة فقط عبر خدمة "تويتر بلو" المدفوعة، قائلة: "اشترك في Twitter Blue للوصول إلى هذه الميزات الجديدة وتقدم بطلب لتمكين الاشتراكات في حسابك لكسب الدخل مباشرةً على تويتر".
يذكر أن توتير كانت قد أعلنت مؤخراً عن إعادة ميزة "المتابعات الفائقة" Super Follows والتي تمكن المستخدمين وأصحاب المحتوى من التربح عبر حساباتهم.
ومع هذه الميزة، بمقدور منشئي المحتوى فرض مبالغ مالية على المستخدمين للوصول إلى عدة خدمات مثل التغريدات الحصرية والمساحات الحصرية للمشتركين وشارات خاصة بهم وغيرها.