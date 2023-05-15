حلول تقنية فرنسية حديثة في 2023
تسعى فرنسا لمواكبة عصر التقنية وما يليه، بابتكارات جديدة في مجالي البث والأقمار الصناعية، ومن ذلك ظاهرة "الستريمينغ" ومنصات الفيديو عند الطلب.
ولعل التكيف مع هذا الطلب الجديد والاستفادة من المزايا العديدة لصناعة الأفلام والصناعات السمعية والبصرية الفرنسية، تعد من أكثر الصناعات تنوعًا وديناميكية في العالم بفضل إبداعها.
وفي هذا الإطار، تعرض الشركات الفرنسية أحدث ابتكاراتها في معرض كابسات 2023 بدبي خلال الفترة من 16 إلى 18 مايو، بوجود 21 عارضًا ضمن الجناح الفرنسي، وحضور شركات من قطاع البث المباشر عبر الإنترنت (OTT)، مثل فيا كسيس-أوركا (VO)، وشركات من قطاع الأرشفة مثل: ميموريست"(Memorist) أو" سيتي دو ميموارCité de Mémoire) ).
وفي أوروبا، لا تزال فرنسا الدولة الرائدة من حيث عدد الأفلام المنتجة، وتحتل المرتبة الأولى في عدد عملاء الأي بي تي في (IPTV) النشطين، وتبرز في خدماتها ما يسمح بإدارة النظام الأساس والجودة المثالية وعلى أي شاشة.