ابتكار جل مشحون كهربائيًا لعلاج الجروح المزمنة‎‎

يمكن أن يوفر الجل المشحون كهربائيًا طريقة جديدة لعلاج الجروح التي يصعب علاجها، بما في ذلك قرحة الساق أو جروح القدم لدى مرضى السكري.

وعند حدوث أي نوع من الجروح، يولد الجسم بشكل طبيعي تيارًا كهربائيًا صغيرًا حول حوافه بجهد أضعف 15 مرة من بطارية AA، وفقًا لباحثين في جامعة أبردين.

ويتم إنشاء الجهد عندما تتقاطع الأيونات الموجبة والسالبة (ذرات أو جزيئات ذات شحنة كهربائية) مع بعضها البعض، بحسب ما أوردته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.