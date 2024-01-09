الذكاء الاصطناعي في الصين يخسر أمام "تشات جي بي تي"

كشفت صحيفة الغارديان البريطانية، أن "تشات جي بي تي"، تصدر وسائل التواصل الاجتماعي الصينية في 2023، واعتبرت أن الأمر يشير إلى عدم قدرة خبراء الذكاء الاصطناعي في العملاق الآسيوي على مجاراة نظرائهم في الولايات المتحدة.

وقال التقرير إنه "على الرغم من أن روبوت الدردشة الذي صنعته شركة (أوبن إيه آي OpenAI) ومقرها الولايات المتحدة تم إطلاقه رسميًّا في أواخر عام 2022، إلا أن نموه غير المسبوق استغرق حتى عام 2023 لإثارة الدهشة في الصين، إذ حددت الحكومة الصينية هدفًا أن تصبح الصين الدولة الرائدة عالميًّا في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030".

ولفت التقرير إلى أن الصين زادت وعلى مدار العقد الماضي من وتيرة تركيزها على مجال الذكاء الاصطناعي والثقافة الرقمية؛ إذ تم الاعتماد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المدارس والمؤسسات الحكومية والمصانع وخصوصا منذ تفشي فيروس كورونا.

وتستخدم الصين "تقنية التعرف على الوجه باستخدام الذكاء الاصطناعي في كافة المجالات بدءا من المجالات الأمنية وحتى تكنولوجيا الدفع السريع و النظارات والخوذات الذكية والتي تسهل على العديد من العمال أداء مهامهم وقد أصبحت الروبوتات الذكية مشهدًا مألوفًا في البلاد".

"تشات جي بي تي "

وبحسب الصحيفة، فإن المتابع لعالم الذكاء الاصطناعي لم يكن لديه أية شكوك حول من سيفوز بهذا السباق التكنولوجي الحديث بين النسر الأمريكي والتنين الصيني حتى ظهور تطبيق "تشات جي بي تي ChatGPT" .

وأفادت الصحيفة أن الأمر استغرق من الصين شهورًا حتى تطلق نماذجها البديلة التي بدا أنها متخلفة عن نسخ النماذج الغربية بطرق متعددة.

وقالت الصحيفة، إن وزير العلوم والتكنولوجيا الصيني اعترف بأن روبوتات الدردشة الصينية كانت تكافح ضد منافستها الأمريكية؛ ما ترك مستخدمي الإنترنت الصينيين أمام تساؤل حول أسباب ذلك؛ نظرًا لأن الصين كانت تسير في طريق السيطرة على عصر الذكاء الاصطناعي.