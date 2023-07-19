تقرير: "ميتا" تستعد لتزويد "ثريدز" بـ 4 خدمات جديدة
تستعد شركة "ميتا" المالكة لمنصة "ثريدز" الاجتماعية لتزويد المنصة بخصائص جديدة، من بينها خدمة الرسائل الشخصية، وفق تقرير للمدونة ليا هابرمان، عبر نشرتها الدورية ICYM.
وقالت هابرمان، نقلا عن مصادر داخل "ميتا"، إن المنصة أبرمت شراكات مع مجموعة محدودة من صناع المحتوى، مشيرة إلى أنها حصلت من المصادر أيضا على مستندات مكونة من 13 صفحة تعطي لمحة عن المزايا الجديدة وكيفية عملها وإمكانية الاستفادة منها.
وتشرح المستندات كيفية استخدام التطبيق الجديد، وصولاً إلى تصميم وهيئة وآلية عمل ميزة توافق "ثريدز" للعمل مع شبكة "ماستودون" الاجتماعية عبر بروتوكول Activity Pub، الذي يسمح لمشتركي "ثريدز" باستخدام حساباتهم لزيارة "ماستودون" ومختلف الحسابات الشخصية لمستخدميها، دون الحاجة لإنشاء حساب منفصل.
وبينت المدونة بأن "ثريدز" تستعد لتقديم 4 خدمات جديدة تتمثل في إمكانية عرض الموضوعات الرائجة، والبحث المتطور، والتراسل المباشر بين المستخدمين، واللامركزية التي تسمح بتواصل المستخدمين مع عدد من المنصات الاجتماعية والخدمات الرقمية، دون الحاجة إلى إنشاء حسابات منفصلة على كل خدمة أو منصة، اعتماداً على حرية تحركهم ببياناتهم الشخصية بين خوادم رقمية مختلفة، دون أن تكون لـ"ميتا" سيطرة على البيانات.