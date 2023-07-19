تقرير: "ميتا" تستعد لتزويد "ثريدز" بـ 4 خدمات جديدة

تستعد شركة "ميتا" المالكة لمنصة "ثريدز" الاجتماعية لتزويد المنصة بخصائص جديدة، من بينها خدمة الرسائل الشخصية، وفق تقرير للمدونة ليا هابرمان، عبر نشرتها الدورية ICYM.

وقالت هابرمان، نقلا عن مصادر داخل "ميتا"، إن المنصة أبرمت شراكات مع مجموعة محدودة من صناع المحتوى، مشيرة إلى أنها حصلت من المصادر أيضا على مستندات مكونة من 13 صفحة تعطي لمحة عن المزايا الجديدة وكيفية عملها وإمكانية الاستفادة منها.