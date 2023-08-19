تعرف على الميزة الجديدة التي أطلقها "واتساب"
أطلق القائمون على تطبيق "واتساب" ميزة جديدة طال انتظارها من قبل المستخدمين، والآن يستطيع جميع مستخدمي التطبيق أن يستفيدوا منها بكل سهولة.
وعمل التطبيق بتحديثه الجديد، على توفير ميزة إرسال الصور بجودة HD، فأصبح من الممكن للمستلم تلقي صور من قبل الأصدقاء أو زملاء العمل بجودة ودقة عالية الوضوح.
ويستطيع جميع المستخدمين، الاستفادة من هذه الميزة، بعد تحميل أحدث نسخة من التطبيق.
وبعد تحديث آخر نسخة، سيظهر مباشرة زر يجب تفعيله “HD” إلى جانب خيار تعديل الصور، وبمجرد الضغط عليه تستطيع إرسال صورة عالية الوضوح بعد تحديد دقة الصورة المرسلة من بين خيارين، وبعد استلام المتلقي الصورة سيظهر على جانب الصورة الأيسر أنها أرسلت بجودة HD.