تعرف على الميزة الجديدة التي أطلقها "واتساب"

أطلق القائمون على تطبيق "واتساب" ميزة جديدة طال انتظارها من قبل المستخدمين، والآن يستطيع جميع مستخدمي التطبيق أن يستفيدوا منها بكل سهولة.

وعمل التطبيق بتحديثه الجديد، على توفير ميزة إرسال الصور بجودة HD، فأصبح من الممكن للمستلم تلقي صور من قبل الأصدقاء أو زملاء العمل بجودة ودقة عالية الوضوح.

ويستطيع جميع المستخدمين، الاستفادة من هذه الميزة، بعد تحميل أحدث نسخة من التطبيق.