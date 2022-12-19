بينها إعادة إحياء أعضاء ميتة.. تعرف على أبرز الاكتشافات العلمية في 2022

إعادة إحياء أعضاء الجسم الميتة

في اختراق طبي يحدث لأول مرة هذا العام، أعاد فريق بحثي من جامعة ييل الأمريكية، إحياء وظائف العديد من أعضاء عينة من الخنازير بما في ذلك الدماغ والقلب والكبد والكلى، وذلك بعد ساعة من موتها.

وفي التفاصيل، أجرى الباحثون تجربة على خنازير مصابة بسكتة قلبية، وبعد موتها، تركوا جثتها لمدة ساعة، قبل حقنها في مجرى الدم بمادة OrganEx والتي تحتوي على أحماض أمينية وفيتامينات و13 مركبًا إضافيًا.

وبعد ذلك بدأت خلايا القلب في النبض، وامتصت خلايا الكبد الجلوكوز من الدم، كما وأُعيد إصلاح الحمض النووي.

وأوضح الباحثون أن هذا البحث يمكنه توسيع صلاحية الأعضاء الميتة عند البشر المتوفين لاستخدامها في تحسين عمليات زرع الأعضاء.