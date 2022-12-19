بينها إعادة إحياء أعضاء ميتة.. تعرف على أبرز الاكتشافات العلمية في 2022
شهد العام الحالي الكثير من الأحداث والاكتشافات العلمية في المجالات كافة، فيما أزال بعضها الغموض عن حوادث حيرت العلماء لسنين طويلة، ومكّن بعضها الآخر من تحسين فهمنا للحياة والفضاء الخارجي.
ونشر موقع "نو إنسايدرز" للأخبار العلمية، يوم الإثنين، 7 أحداث علمية مهمة حدثت في عام 2022 جاءت كالتالي:
إعادة إحياء أعضاء الجسم الميتة
في اختراق طبي يحدث لأول مرة هذا العام، أعاد فريق بحثي من جامعة ييل الأمريكية، إحياء وظائف العديد من أعضاء عينة من الخنازير بما في ذلك الدماغ والقلب والكبد والكلى، وذلك بعد ساعة من موتها.
وفي التفاصيل، أجرى الباحثون تجربة على خنازير مصابة بسكتة قلبية، وبعد موتها، تركوا جثتها لمدة ساعة، قبل حقنها في مجرى الدم بمادة OrganEx والتي تحتوي على أحماض أمينية وفيتامينات و13 مركبًا إضافيًا.
وبعد ذلك بدأت خلايا القلب في النبض، وامتصت خلايا الكبد الجلوكوز من الدم، كما وأُعيد إصلاح الحمض النووي.
وأوضح الباحثون أن هذا البحث يمكنه توسيع صلاحية الأعضاء الميتة عند البشر المتوفين لاستخدامها في تحسين عمليات زرع الأعضاء.
ورغم ذلك، لا يزال الفريق البحثي بحاجة إلى مزيد من الدراسات لمعرفة ما إذا كانت هذه الأعضاء الحيوية تتمتع بصحة جيدة بما يكفي لإعادة إدخالها في الجسم.
تغير المناخ وتفاقم الأمراض
كشف تقرير جديد صادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ والتابعة لمنظمة الأمم المتحدة، أن البشر يواجهون في العصر الحالي، أضرارًا متزايدة في الرئة بسبب تلوث الهواء والمزيد من الأمراض المعدية من الحيوانات الماصة للدم مثل حشرتي البعوض والقراد، والتي يزداد انتشارها في مناطق جديدة.
وحذر التقرير من أنه بحلول عام 2100، يمكن أن يتأثر ثلاثة أرباع سكان الأرض بشكل دائم بدرجات الحرارة المرتفعة، مؤكدا على الحاجة الملحة لخفض الانبعاثات البيئية لمواجهة التغير المناخي.
رصد مشاهد طبيعية جديدة في المريخ
وصلت مركبة "برسفيرنس" التابعة لوكالة ناسا، في حزيران/ يونيو 2022، إلى دلتا أثرية في فوهة "جيزيرو" على كوكب المريخ، وهي واحدة من أفضل الأماكن على الكوكب الأحمر للبحث عن علامات محتملة للحياة القديمة.
وشرحت راشيل كرونياك، من فريق عمليات مركبة "برسفيرنس"، أن هذه المهمة تقدم عرضا أكثر تفصيلا لسطح المريخ، وتعرض مشاهد من طبيعة الصخور الرسوبية في بيئته.
اكتشاف أصغر أنواع الحلزون في العالم
عثر فريق بحثي على عدة أنواع جديدة من الحلزون، في دولتي لاوس وفيتنام، منها اثنان أصغر من أي نوع سابق.
وأطلق الباحثون على أحد الأنواع المكتشفة اسم "بساميون" وهي كلمة يونانية قديمة تعني "حبة الرمل"، ويعيش هذا النوع في جدران الكهوف في فيتنام ويبلغ قطره 0.6 مليمتر فقط.
كما وعثر الفريق على نوع آخر من الحلزون في واد من الحجر الجيري في دولة لاوس وأطلق عليه الباحثون اسم "إي. كوبرولوغز"، وهي كلمة يونانية قديمة وتعني "جامع".
بقايا غابة مطيرة قديمة
في كانون الثاني/ يناير 2022، اكتشف باحثون في علم الحفريات من معهد بحوث المتاحف الأسترالية، حفريات فريدة في موقع "ماكغراث فلات" الأثري بأستراليا، والتي قدمت لمحة مدهشة عن الحياة في غابة مطيرة تعود لعصور ما قبل التاريخ.
وقال ماثيو ماكوري، الباحث المشارك في الدراسة، إن "عمر هذه الحفريات ما بين 11 مليونا و16 مليون سنة، وهي تمثل بعض النظم البيئية الوحيدة المعروفة للغابات الاستوائية المطيرة في العصر الميوسيني، بما في ذلك وجود كائنات صغيرة ورخوة الجسم والتي تم الحفاظ عليها جيدا".
اكتشاف سفينة إسبانية اختفت في ظروف غامضة
عثر فريق من علماء الآثار على أنقاض سفينة إسبانية أثرية في الكهوف قبالة سواحل ولاية أوريغون الأمريكية.
وذكر الفريق الأثري، أن هذه السفينة الشراعية والتي تعرف باسم "سانتو كريستو دي بورغوس"، فقدت في ظروف غامضة في العام 1693، وأثناء إبحارها من الفلبين إلى المكسيك، كانت تحمل شمع العسل الصيني والسيراميك والحرير، ولكنها انحرفت عن مسارها واختفت.
انفجار بركان تونغا
أعلن فريق بحثي من برنامج البراكين العالمي التابع لمؤسسة سميثسونيان الأمريكية لتوثيق البراكين، أن بركان "تونغا" تحت سطح البحر في دولة تونغا بالمحيط الهادئ، والذي انفجر في كانون الثاني/يناير من هذا العام، تسبب في ثوران غير مسبوق منذ قرن.
وشرح جيمس جارفين، الباحث من مركز "غودارد" لرحلات الفضاء البحثية التابع لناسا، أن هذا الانفجار البركاني يعادل 10 ملايين طن من مادة "تي إن تي"، وذلك أكثر من 500 مرة من القوة التدميرية للقنبلة الذرية في مدينة هيروشيما اليابانية.