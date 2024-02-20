يشبه البشر.. تعرف على الجيل التالي من الذكاء الاصطناعي

تخيل أن الذكاء الاصطناعي لا يجيب عن الأسئلة مثل "ChatGPT" فحسب، بل يمكنه أيضًا إعداد قهوة الصباح وغسل الأطباق ورعاية والديك المسنين أثناء وجودك في العمل.

يسعى عمالقة التكنولوجيا إلى نقل الذكاء الاصطناعي إلى المستوى التالي. وفي الشهر الماضي، صرح مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا بلاتفورمز"، بأن هدفه الجديد هو بناء ذكاء اصطناعي عام أوAGI ، ودمجه في المنتجات لزيادة التواصل مع المستخدمين.

وبعيدا عن الدوافع، فإن هذه قفزة كبيرة من الوضع الحالي للذكاء الاصطناعي، الذي يهيمن عليه الذكاء الاصطناعي التوليدي وروبوتات الدردشة التي أذهلتنا بمهاراتها في الكتابة وإنشاء المقاطع الإبداعية.

ولا يوجد تعريف موحد للذكاء الاصطناعي العام، ما يترك الباب مفتوحًا لتفسيرات مختلفة.

ولكن، يمكن القول إن الذكاء الاصطناعي العام أقرب إلى الذكاء البشري، ويشمل نطاقًا أكبر من المهارات مقارنة بمعظم الذكاء الاصطناعي الحالي، وسيكون له تأثير كبير على حياتنا.