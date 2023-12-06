"مفاجأة" سارة لمستخدمي "آيفون" بشأن التحديث الجديد

تطبيق Journal

الميزة الرئيسة لنظام iOS 17.2 هي بالتأكيد تطبيق Journal. وهذا تطبيق جديد تمامًا، أعلنت عنه شركة أبل كجزء من نظام التشغيلiOS 17 ، ولكن لم تطلقه حينذاك وتم إعداده في التحديث الجديد.

وسيسمح لك هذا التطبيق بالاحتفاظ بمذكرة يومية، وذلك عن طريق إضافة النصوص والصور ومقاطع الفيديو والصوت. وفيما تقوم الكثير من تطبيقات الطرف الثالث بالفعل بهذا النوع من الأشياء، يمكن لتطبيق Journal من أبل أيضًا تقديم اقتراحات لإدخالات دفتر اليومية، بناءً على الصور التي التقطتها، والمواقع التي زرتها، والأنشطة الأخرى التي يتعرف عليها الهاتف.

ومع ذلك، يمكنك التحكم في البيانات التي يستخدمها التطبيق لتقديم الاقتراحات، بحيث يمكنك تخصيصها بحسب رغبتك، أو تعطيل الاقتراحات تمامًا. كذلك تم تزويد تطبيق Journal بالعديد من فوائد الصحة العقلية، بما في ذلك التحكم في القلق وتقليل التوتر والمساعدة في التغلب على الاكتئاب.