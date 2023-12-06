"مفاجأة" سارة لمستخدمي "آيفون" بشأن التحديث الجديد
بعدما كان نظام التشغيل iOS 17.2 متاحًا منذ شهر بنسخة تجريبية للمطورين، بات من المتوقع أن يصل إلى شكله النهائي في منتصف ديسمبر بحيث سيكون هذه المرة متاحًا للجميع. وبالنظر إلى ما تم الإعلان عنه حتى الآن، يمكن أن يكون iOS 17.2 هو أفضل تحديث لنظام iOS 17 لجهاز آيفون الخاص بك.
وذلك لأن iOS 17.2 يتضمن ميزات جديدة وأدوات محسنة وتغييرات في أبل ميوزيك وخيارات Widgets جديدة لأدوات الشاشة الرئيسة وشاشة القفل لتطبيقَي الطقس والساعة، إلى جانب أنه يعمل أيضًا على إصلاح عدد من أخطاء آيفون المزعجة التي ظهرت في نظام التشغيل iOS 17 مثل عدم إمكانية اتصال هواتف أندرويد عبر الهوتسبوت الخاص بهواتف آيفون، وتصحيح المشكلات الأمنية المهمة. وأدناه، قمنا بتسليط الضوء على أفضل خمس ميزات قادمة في iOS 17.2:
تطبيق Journal
الميزة الرئيسة لنظام iOS 17.2 هي بالتأكيد تطبيق Journal. وهذا تطبيق جديد تمامًا، أعلنت عنه شركة أبل كجزء من نظام التشغيلiOS 17 ، ولكن لم تطلقه حينذاك وتم إعداده في التحديث الجديد.
وسيسمح لك هذا التطبيق بالاحتفاظ بمذكرة يومية، وذلك عن طريق إضافة النصوص والصور ومقاطع الفيديو والصوت. وفيما تقوم الكثير من تطبيقات الطرف الثالث بالفعل بهذا النوع من الأشياء، يمكن لتطبيق Journal من أبل أيضًا تقديم اقتراحات لإدخالات دفتر اليومية، بناءً على الصور التي التقطتها، والمواقع التي زرتها، والأنشطة الأخرى التي يتعرف عليها الهاتف.
ومع ذلك، يمكنك التحكم في البيانات التي يستخدمها التطبيق لتقديم الاقتراحات، بحيث يمكنك تخصيصها بحسب رغبتك، أو تعطيل الاقتراحات تمامًا. كذلك تم تزويد تطبيق Journal بالعديد من فوائد الصحة العقلية، بما في ذلك التحكم في القلق وتقليل التوتر والمساعدة في التغلب على الاكتئاب.
خيار جديد لزر Action button
إذا كنت تملك iPhone 15 Pro أو iPhone 15 Pro Max، فستجد أن زر Action button أصبح أكثر فائدة قليلًا مع iOS 17.2، إذ تم تعيين خيار ترجمة جديد لتتم إضافته. ويتيح لك ذلك ترجمة المحادثات مباشرة من لغة إلى أخرى بمجرد الضغط على الزر، لذلك قد يكون ذلك مفيدًا للغاية عندما تكون خارج بلدك ولا تتكلم لغة البلد الموجود فيه.
قوائم التشغيل المشتركة Collaborative playlists
تأتي ميزة قوائم التشغيل المشتركة Collaborative playlists إلى أبل ميوزيك؛ ما يعني أنك ستتمكن من مشاركة قوائم الموسيقى الخاصة بك مع الأصدقاء والسماح لهم بمشاركة قوائمهم الموسيقية الخاصة معك. وسيتمكن الأصدقاء المدعوون أيضًا من إزالة مقاطع موسيقية، ولكن يمكنك التحكم في من يمكنه الوصول إلى هذا الخيار. هذه هي الميزة التي توفرها Spotify منذ فترة، لذلك هناك حاجة إليها بشدة في أبل.
التحقق من جهة اتصال iMessage
يعد هذا تحديثًا صغيرًا ولكنه قد يكون مفيدًا للغاية لبعض الأشخاص. ويتضمن الإصدار التجريبي من iOS 17.2 رمزًا يمكن عرضه للتحقق من أنك تتحدث إلى الشخص الصحيح في iMessage.
وتقول شركة أبل إن هذه الميزة مصممة لمساعدة أولئك الذين يواجهون تهديدات رقمية غير عادية، مثل: موظفي الحكومة، والصحافيين. ولكن في عالم أصبحت فيه محاولات التصيد الاحتيالي أمرًا شائعًا، من الممكن أن يفيد أي شخص ومساعدته على التعامل مع برامج التجسس، وهي مشكلة متنامية على أجهزة آيفون.
يذكر أنه لدى أبل طريقة أخرى للمساعدة في منع هجمات برامج التجسس تسمى Lockdown Mode، لكنها تقلل بشكل كبير من وظائف الهاتف، لذلك هي غير قابلة للاستخدام فعليًّا.
وبمجرد الترقية إلى iOS 17.2، يمكن العثور على رمز التحقق من جهات الاتصال في إعدادات الهاتف عند الدخول على قائمة your name ومن بعدها تحديد خيار Contact Key Verification وتفعيله.
أدوات تنقل جديدة في متجر التطبيقات
يبدو أيضًا أن متجر التطبيقات أبل مستعد للحصول على تعديل مع نظام التشغيل iOS 17.2، لتسهيل التنقل فيه. وبمجرد طرح التحديث، من المفترض أن ترى شريط تنقل جديدًا أعلى علامتي التطبيقات والألعاب؛ ما يسمح لك بالتنقل بين فئات، مثل: الترفيه والتعليم والموسيقى والمزيد، أو أشياء مثل: السباقات والألعاب غير الرسمية والألغاز في حالة الألعاب.