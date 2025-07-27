وداعًا للخصوصية.. مراسلاتك مع ChatGPT ليست سرية

يلجأ المزيد من الناس إلى ChatGPT لطلب المعالجة النفسية، ولكن ذلك قد لا يكون آمنًا.

فقد أفاد سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، بأن الناس يستخدمون ChatGPT بشكل متزايد للعلاج النفسي والاستشارات الشخصية.

وعلى عكس المعالجين النفسيين الحقيقيين، أكد ألتمان أن هذه المحادثات قد لا تبقى سرية في حال رفع دعوى قضائية ضد OpenAI.

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أمر مريع

وقال سام ألتمان، إن هذه المحادثات التي تشبه جلسات العلاج النفسي لا تتمتع بنفس الحماية القانونية التي تتمتع بها المحادثات مع معالج نفسي حقيقي.

وصرح: "أنك إذا تحدثت إلى ChatGPT حول أكثر أمورك حساسية، ثم تم رفع دعوى قضائية أو ما شابه، فقد تطلب المحكمة بتقديم محادثات الدردشة، و هذا أمر مريع".

وأضاف: "حاليًا، إذا تحدثت إلى معالج نفسي أو محام أو طبيب حول هذه المشاكل، فهناك ما يشبه امتيازًا قانونيًا وسرية بين الطبيب والمريض".

وأكد على ضرورة أن يكون هناك نفس مفهوم الخصوصية لمحادثاتك مع الذكاء الاصطناعي.

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وكشف عن أن المزيد من المستخدمين، وخاصة الشباب، يستخدمون ChatGPT كمعالجين نفسيين، أو مدربين حياتيين، أو يستشيرونه للحصول على نصائح في العلاقات.

يشار إلى أنه على عكس محادثات خدمات المراسلة المشفرة مثل واتساب، من الممكن لـ OpenAI قراءة المحادثات بين المستخدمين وChatGPT .

ويشمل ذلك استخدام الموظفين للمحادثات لضبط نموذج الذكاء الاصطناعي ورصد سوء الاستخدام.

ووفقًا لسياسات الاحتفاظ بالبيانات الخاصة بشركة OpenAI، يتم حذف الدردشات على إصدارات ChatGPT نهائيًا خلال 30 يومًا ما لم تلزم الشركة بالاحتفاظ بها لأسباب قانونية أو أمنية.