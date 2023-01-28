مادة بناء.. تغير لونها مثل "الحرباء" لتوفير الطاقة

صمم باحثون في الولايات المتحدة، مادة بناء تحاكي بنية الحرباء وتغير لونها وفقًا للأشعة تحت الحمراء ومقدار الحرارة التي تمتصها أو تنبعث منها، ما يشكل حلًا مثاليًا لتوفير الطاقة.

ووفق ما نشره موقع "تك إكسبلور"، فإن هذه المادة الجديدة تغير من بنيتها بناء على درجة الحرارة الخارجية، وفي الأيام الحارة قد تصدر 92% من حرارة الأشعة تحت الحمراء، ما يساعد على تبريد المبنى من الداخل.

وقال الموقع إنه "في الأيام الباردة تنبعث من المادة 7% فقط من الأشعة تحت الحمراء، ما يساعد في الحفاظ على دفء المبنى".