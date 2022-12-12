ابتكر باحثون من المعهد الملكي السويدي للتقنية (كي تي إتش) تقنية فريدة من نوعها لتوليد الكهرباء من مصدر غير متوقع للطاقة النظيفة بالاعتماد على الخشب والماء فقط.

ودرس الباحثون ما يحصل في الطبيعة عند وضع الخشب في الماء، إذ يتحرك الماء داخل النبات وينتج كميات منخفضة من الطاقة الكهربائية، تدعى بالكهرباء الحيوية.

وقالت الأستاذة الدكتورة يانيان لي، المشاركة في الدراسة: "يمكن برمجة الخشب نانويًا وتعديل درجة حموضته، لإنتاج كميات واعدة من الكهرباء عند وضعه في المياه".

وتلعب الطاقة الكهربائية دورًا رئيسًا وحيويًا في حياة البشر حول العالم، لكن المشكلة المتفاقمة تكمن في الاعتماد في توليدها على مشتقات الوقود الأحفوري المسببة لانبعاثات الغازات الدفيئة، ما يوجب البحث عن مصادر طاقة نظيفة للتصدي للاحترار العالمي.

وقد توفر التقنية الجديدة حلًا لإنتاج الكهرباء المنزلية؛ وقالت لي: "استطعنا تشغيل أجهزة كهربائية صغيرة؛ مثل الحاسوب المحمول، وضوء (ليد)، وآلة حاسبة".

وأوضحت لي: "يحتاج الحاسوب المحمول -مثلًا- إلى متر مربع واحد من الخشب بسماكة سنتيمتر واحد ولترين من الماء، ولكننا نحتاج كميات أكبر من المواد لتشغيل أجهزة كهربائية أكثر، ما يستدعي إجراء أبحاث لتطوير التقنية"؛ وفقًا لموقع تك إكسبلور.