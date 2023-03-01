وسط منافسة صينية.. أمريكا تنهض بصناعة الرقائق الإلكترونية

وسط احتدام المنافسة الأمريكية الصينية على مختلف الجبهات، تسعى الولايات المتحدة لتأمين إمداداتها من الرقائق المتطورة وأشباه الموصلات اللازمة لعمل أنظمتها الحديثة، ما دفعها لطرح حوافز مالية لاجتذاب الشركات لتصنيع هذه المنتجات محليا.

وقالت وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو، إن البنتاغون سيتمكن من الوصول الآمن إلى أشباه الموصلات الرائدة المصنعة في المنشآت التي تتلقى تمويلًا من قانون الرقائق البالغ 53 مليار دولار، الأمر الذي من شأنه ضمان قدرة الصناعة على تزويد الجيش بالرقائق المتقدمة التي يحتاجها لأنظمة الأسلحة الحديثة.

تأتي إجراءات المشاركة المتزايدة للجيش ومسؤولي الأمن القومي في الولايات المتحدة بالتزامن مع تزايد التنافس مع الصين والكشف عن نقاط الضعف في سلسلة التوريد خلال الوباء، ما أثار مخاوف صناع السياسات من اعتماد الولايات المتحدة الكبير على الرقائق المستوردة.

ووفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، قالت ريموندو في مقابلة إن القانون الذي يشجع التصنيع المحلي للرقائق، هو مبادرة للأمن القومي، حيث تشتري الولايات المتحدة أكثر من 90% من رقاقاتها المتقدمة من تايوان، واصفة ذلك بأنه "ثغرة أمنية قومية جسيمة".

وأضافت الوزيرة أن "كل قطعة من المعدات العسكرية المتطورة، وكل طائرة مسيرة وقمر صناعي، تعتمد على رقائق أشباه الموصلات، وأن مسؤولي التجارة سيعتمدون على إرشادات وزير الدفاع لويد أوستن ومجتمعات الدفاع والاستخبارات عند بدء تنفيذ البرنامج هذا الأسبوع"، مؤكدا أننا "نحتاج إلى المزيد من القوى العاملة، فنحن الآن نفتقر إلى خدمات رعاية الأطفال ذات التكلفة المعقولة وهو أكثر العوامل التي تبعد العمال عن هذا المجال، وخاصة النساء".

وأشارت ريموندو إلى أن "الحكومة تهدف لإنشاء ما لا يقل عن مجموعتين لتصنيع الرقائق المتطورة بحلول 2030، تمثل كل منها نظاما بيئيًا كاملاً يحتوي على مرافق تصنيع الرقائق ويحيط به مختبرات الأبحاث وموردي المواد والمعدات ومرافق التعبئة والتغليف والتجميع النهائي لأشباه الموصلات".

يذكر أن الاعتماد على تايوان على وجه الخصوص يثير قلق المسؤولين الأمريكيين، لأن الصراع العسكري على الجزيرة، التي تسعى الصين إلى ضمها، يمكن أن يعطل إمدادات أشباه الموصلات وعمليات الشركات المصنعة التي تعتمد عليها.