من السمنة لفقدان التركيز.. أضرار الاستخدام المفرط للتكنولوجيا على الأطفال

والاستخدام المفرط يمكن أن تكون له آثار سلبية كثيرة بالطبع، ومن أبرز تلك الآثار:

زيادة السمنة

نظرًا إلى أن الأطفال يقضون وقتًا أطول في الكتابة أو النقر على الشاشة، فإنهم بطبيعة الحال يقضون وقتاً أقل بالخارج ولا يشاركون كثيرًا في الأنشطة البدنية.

وقد وجدت بعض البحوث أن الأطفال والمراهقين قد يتناولون الطعام بكثرة أثناء مشاهدة التلفزيون أو التسلية بألعاب الفيديو؛ ما يؤدي إلى زيادة في معدلات السمنة لديهم.

ومن الضروري أن يتأكد الآباء من أن أبناءهم يقضون الوقت بالخارج ويمارسون نشاطًا بدنيًّا كافيًا.

ضعف العلاقات الاجتماعية

غيَّرت التكنولوجيا الطريقة التي نتفاعل بها مع بعضنا بعضًا، بشكل تام، فحتى الشخص البالغ نفسه، أضحى يفضل أن يبعث برسالة، على أن يجري مكالمة يحادث فيها الآخر بشكل مباشر.

وبالمثل، غالبًا ما نتصرف على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل مختلف عما نتصرف به شخصيًّا.

وهذه الاختلافات لا تقتصر على البالغين، فعندما يقضي الأطفال وقتًا طويلًا على وسائل التواصل الاجتماعي، قد يؤدي ذلك إلى تدني احترام الذات.

وبشكل عام، يمكن أن يتسبب استخدام التكنولوجيا في حدوث مشكلات اجتماعية وسلوكية لدى الأطفال لأنها تقلل مقدار الوقت الذي يقضونه في التفاعل الحقيقي مع الآخرين.

لذلك، تأكدوا من مراقبة استخدام طفلكم لوسائل التواصل الاجتماعي وكونوا على دراية بأنواع المواقع الإلكترونية التي يزورها والألعاب التي يدخلونها على الإنترنت.

وبالإضافة إلى مراقبة الوقت الذي يقضيه طفلكم أمام الشاشة، من المهم أيضًا أن تتأكدوا من مشاركته في الأنشطة الاجتماعية.

فحددوا مواعيد اللعب مع الأصدقاء وشجعوا طفلكم على التفاعل مع الآخرين، إضافة لتسجيلهم في ناد رياضي.