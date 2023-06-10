ينافس ChatGPT.. سامسونغ تطور روبوت ذكاء اصطناعي خاصا بها

وستعتمد أداة "سامسونغ" بحسب تقرير نشرته صحيفة Chosun الكورية، على أحد نماذج اللغة الكبيرة Large Language Model – المعروفة اختصارا بـ LLM – لكنها لا زالت قيد التطوير.

وفي وقت سابق نُشرت شائعات أشارت إلى أن شركة "سامسونغ" ستطور أداة منافسة لروبوت ChatGPTK، بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي وبالتعاون مع شركة Naver، وهي إحدى أكبر الشركات التقنية في كوريا الجنوبية.

لكن تقرير صحيفة Chosun أكد بأن سامسونغ ستطور أداة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها وحدها في غضون شهرين فقط، حيث ناقشت الشركة فكرة التعاون مع OpenAI أو مايكروسوفت أو غوغل قبل أن تتخذ قرارا بتطوير أداتها بنفسها دون اعتماد على أي جهات خارجية.

وتوقع التقرير ألّا توفر سامسونغ الإصدار الأولي من أداتها إلى الجمهور، حيث من المرجح أن تعتمد عليها داخل شركاتها، بهدف مساعدة موظفيها على إنجاز أعمالهم، من خلال منح الأداة مهام مثل التلخيص والترجمة وتطوير البرامج وغيرها من العمليات الداخلية.