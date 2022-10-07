غوغل تكشف عن مواصفات جهازها اللوحي الجديد "Pixel Tablet"

كشفت شركة "غوغل" الأمريكية، النقاب عن بعض المواصفات الخاصة بجهازها اللوحي الجديد المرتقب، "Pixel Tablet"، في حدث الإطلاق الذي أقامته الشركة، الخميس، وقدمت فيه أحدث هواتفها الذكية الرائدة من سلسلة "Pixel".

وكانت "غوغل" قد كشفت لأول مرة أنها تعمل على الجهاز في مايو الماضي في مؤتمر المطويرن الخاص بها، "I / O".

وأكدت الشركة، الخميس، أن الجهاز سيتم طرحه أوائل العام المقبل، وأنه سيتم تشغيله بواسطة معالج "Tensor G2" المطور من قبل "غوغل".

وعلى الرغم من أنها لم تقدم المزيد من التفاصيل حول إعدادات الجهاز، قالت "غوغل" إن التابلت المرتقب سيسمح بتعلم آلي أفضل من الأجهزة اللوحية الأخرى للشركة، ومعالجة الكلام والصورة، والتي تترجم إلى مكالمات فيديو، وتعديل الصور، وخدمة "مساعد غوغل" (Google Assistant).

وعلى صعيد التصميم، روجت "غوغل" خلال الإعلان عن التابلت الجديد –الذي وصفته التقارير بأنه منافس لجهاز "آيباد" الخاص بشركة "أبل"- للمواد المستخدمة في تصنيع الجهاز واللمسات الأخيرة "المميزة" التي طرأت عليه، بما في ذلك كيفية تطويرها لطلاء نانو سيراميك جديد يشبه ملمس البورسلين.

ووفقا لإعلان الشركة، يتم غرس جزيئات السيراميك الصغيرة في الطلاء الذي يتم تطبيقه على هيكل من الألومنيوم المعاد تدويره بنسبة 100%، لـ"منحه مظهرا يشبه الخزف ناعم غير لامع وإحساس محكم"، بحسب وصف الشركة التي زعمت أيضا أن الجهاز سيكون فريدا من نوعه بين منافسيه.

علاوة على ذلك، كشفت "غوغل" أيضا عن حافظة جديدة لجهازها اللوحي عبارة عن قاعدة شحن لاسلكية مغناطيسية تضم مكبرات صوتية، ويمكنها أيضا تنفيذ مهام متعددة.

وتوجد دبابيس نحاسية على الجزء الخلفي من الجهاز مع مغناطيس يُفترض أنه يُستخدم لإجراء اتصال مع الحافظة.

وقالت الشركة إن المستخدم سيحصل على تجربة مميزة دون "استخدام اليدين"، حيث يمكنه فقط إجراء المهام عن طريق الأوامر الصوتية لـ"مساعد غوغل".

وبمعنى آخر، ألمحت "غوغل" إلى أن الحافظة الجديدة هذه مصممة خصيصا للسماح للجهاز اللوحي بالتحول إلى شاشة ذكية للمنازل.

فعند عملية الإرساء، يبدو الجهاز وكأنه شاشة "Nest Hub Max" التي قدمتها غوغل منذ أيام. وتعمل الحافظة مع خدمة "مساعد غوغل"، والتي تتيح للمستخدم التحكم في منزله الذكي من تطبيق "Home" المعاد تصميمه.