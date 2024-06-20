هل تخطط أبل لإصدار آيفون 17 نحيف في عام 2025؟

يعتبر أحدث جهاز "iPad Pro"، أنحف منتج صنعته أبل على الإطلاق، حتى أنه أنحف من "iPod nano"، لكن يبدو أن الشركة تريد الانتقال مجددًا إلى الأجهزة الرقيقة التي ستشمل هواتف آيفون في عام 2025.

ومن المقرر أن تطلق شركة أبل هاتف آيفون17 أكثر نحافة في عام 2025؛ ما يمثل عودة إلى أسلوب التصميم القديم للأجهزة الأقل حجمًا.

وتأتي هذه الخطوة عكس الاتجاهات الحديثة للأجهزة الأكثر سمكًا، التي تهدف لتحسين الأداء وعمر البطارية.

وقد يشير هذا إلى تغيير في فلسفة التصميم العامة لشركة أبل، التي يقع مقرها في كوبرتينو. ومن الممكن أن تعود شركة أبل إلى أسلوب تصميمها القديم، مع التركيز على جعل الأجهزة أقل حجماً مرة أخرى.