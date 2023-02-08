اختبار دم جديد يكشف عن سرطان البروستاتا بدقة 92%

ابتكرت شركة تابعة لباحثين سابقين في جامعة أكسفورد البريطانية، اختبارًا جديدًا عبر عينة دم، يمكنه كشف سرطان البروستاتا بدقة تصل إلى 92%.

ويخضع الرجال الذين يعانون صعوبة في التبول، عند زيارة الطبيب، لاختبار مستضد البروستاتا النوعي (PSA)، إلا أن هذا الاختبار غير دقيق؛ ما يعني اضطرار آلاف الرجال للخضوع لخزعة مؤلمة أو فحص بالرنين المغناطيسي بسبب الاشتباه في إصابتهم بسرطان البروستاتا، رغم عدم احتياجهم لذلك.