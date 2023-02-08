اختبار دم جديد يكشف عن سرطان البروستاتا بدقة 92%
ابتكرت شركة تابعة لباحثين سابقين في جامعة أكسفورد البريطانية، اختبارًا جديدًا عبر عينة دم، يمكنه كشف سرطان البروستاتا بدقة تصل إلى 92%.
ويخضع الرجال الذين يعانون صعوبة في التبول، عند زيارة الطبيب، لاختبار مستضد البروستاتا النوعي (PSA)، إلا أن هذا الاختبار غير دقيق؛ ما يعني اضطرار آلاف الرجال للخضوع لخزعة مؤلمة أو فحص بالرنين المغناطيسي بسبب الاشتباه في إصابتهم بسرطان البروستاتا، رغم عدم احتياجهم لذلك.
ولحسن الحظ، فإن دقة الاختبار الجديد الذي طوره الباحثون أعلى بكثير وتصل نسبة دقته إلى 92%، حيث يعتمد على رصد التغيرات في الخلايا المناعية داخل الدم، والتي تحدد التغيرات في نشاط الجينات التي تظهر في المراحل المبكرة من السرطان.
ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، خضع 147 رجلًا في دراسة حديثة إلى الاختبار الجديد واختبار (PSA) التقليدي، وفي حين نجح الأول في رصد سرطان البروستات بدقة 92% لم تتجاوز دقة الأخير 14% فقط في النتائج الإيجابية.
وتمكن الباحثون من زيادة نسبة الدقة باستخدام الاختبارين معًا، فيما سمي باختبار (PSA)، والذي بلغت دقته 94% في تحديد النتائج السلبية؛ ما أنقذ العديد من الرجال المرضى من الاعتقاد الخاطئ بأنهم غير مصابين بسرطان البروستاتا.
ومع ذلك لم يتضح بعد ما إذا كان هذا الاختبار سيصبح فحصًا قياسيًّا يمكن للرجال الأصحاء استخدامه لرصد علامات سرطان البروستاتا المبكرة على غرار تصوير الثدي بالأشعة السينية (الماموغرام) لرصد سرطان الثدي بين النساء.