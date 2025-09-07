الهواتف القابلة للطي... تردد المستهلكين يقلص تحمّس الشركات

بدأت الهواتف القابلة للطي بالظهور مجددًا على شكل هواتف ذكية منذ حوالي 6 سنوات، عندما أصدرت سامسونغ أول هاتف غالاكسي Z Fold ، وأعادت موتورولا هاتف Razr الشهير.

كما أصدرت شركات أخرى، مثل: غوغل، وهونو، وأوبو، وهواوي، أجهزتها القابلة للطي، من إصدارات تشبه الكتب إلى إصدارات صدفية.

وعلى الرغم من عامل الشكل الفريد في بحر من الهواتف المحمولة المتجانسة، إلا أن الغالبية العظمى من المستهلكين ما زالوا غير مقتنعين بها.

نتائج استطلاع

وفقًا لاستطلاع تم نشره حديثًا، أفاد 64% من المشاركين أنهم غير راغبين أو مهتمين بشراء هاتف ذكي قابل للطي خلال العام المقبل، بينما قال 13% فقط إنهم يرغبون و20% غير متأكدين مما إذا كانوا يريدون هاتفًا قابلًا للطي، بينما قال 3% فقط إنهم يمتلكون واحدًا بالفعل.

ويأتي هذا في الوقت الذي تستمر فيه الشائعات حول هاتف آيفون قابل للطي قد يُطرح لأول مرة العام المقبل. لكن من المحتمل أن يزداد الاهتمام بهذه الهواتف بشكل عام بمجرد دخول أبل سوق الهواتف القابلة للطي.

أخبار ذات علاقة "نقطة تحوّل".. تأثير متوقع لانضمام أبل إلى سوق الهواتف القابلة للطي

سوق متخصصة

على الرغم من كثرة الخيارات المتاحة، لا تزال الهواتف القابلة للطي سوقًا متخصصة. فهي تشكل أقل من 5% من شحنات الهواتف الذكية، ولكن من المتوقع أن ترتفع المبيعات إلى 45.7 مليون وحدة حول العالم بحلول عام 2028، وهي زيادة كبيرة مقارنة بـ 18.1 مليون وحدة تم شحنها في العام 2023. ومع ذلك، لا يزال التبني بطيئًا نسبيًا.

ولرفع المبيعات، تكافح الشركات بشراسة لجعل هواتفها أكثر أناقة وتكلفة وقوة. على سبيل المثال يركز أحدث هاتف غالاكسي Z Fold 7 الجديد من سامسونج على تصميم أنحف وكاميرا أفضل، بينما يُباع بسعر 2000 دولار أمريكي، مما يجعله - على الأرجح - جذابًا فقط لعشّاق التكنولوجيا المتحمسين أو الأشخاص الذين يملكون ميزانيةً كبيرة.

في غضون ذلك، ركزت موتورولا على تطوير إصدارات أكثر ملاءمة للميزانية من هواتفها الذكية Razr. مع ذلك، قد يكون جذب شريحة أوسع من المستهلكين أمرًا صعبًا، خاصةً مع وجود تحفظات لدى الكثيرين.

أخبار ذات علاقة الغالبية غير مهتمين.. ما الذي يعيق انتشار الهواتف القابلة للطي؟

معوقات وتحديات

من أكبر المشكلات التي تمنع الناس من شراء هاتف ذكي قابل للطي ارتفاع الأسعار، ومخاوف المتانة، وعدم فهم مزاياه مقارنةً بالهواتف العادية، وقلة التطبيقات. بالإضافة إلى أن الهواتف القابلة للطي ضخمة جدًا، وجودة الكاميرا المتدنية.

لكن تغيّر الكثير من هذه التصورات قريبًا، بفضل إطلاق هواتف مثل "Z Fold 7" الذي يركز على النحافة، والمتانة، وكاميرا عالية الجودة. لكن عوامل أخرى، مثل السعر المرتفع، قد تشكل عائقًا.

وإذا كنت من محبي علامة تجارية أخرى مثل أبل، فمن المحتمل ألا يقنعك أي شيء بالتحول إلى هاتف قابل للطي حتى تصنعه شركة أبل تحديدًا. كذلك، تتسم مقاومة شراء هاتف قابل للطي بثبات نسبي بين الفئات العمرية. ويعدّ جيل الألفية الأكثر حرصًا على خوض غمار الهواتف القابلة للطي.