تترقب المملكة العربية السعودية وصول أول أسطول من السفن الكهربائية الطائرة الخالية من الانبعاثات والموفرة للطاقة لصالح شركة البحر الأحمر العالمية السعودية "نيوم".

وكشفت شركة "كانديلا" السويدية عن تلقيها أكبر طلب في تاريخها، لتوريد أسطول من السفن الكهربائية "كانديلا بي-12" (Candela P-12) إلى مشروع "نيوم" في السعودية، على أن تبدأ عمليات التسليم في عام 2025.

وقالت الشركة في منشور عبر حسابها بمنصة "إنستغرام": "سيعيد هذا الأسطول الخالي من الانبعاثات تعريف النقل المائي من خلال رحلات متعددة وسرعات عالية وتكاليف منخفضة للطاقة".

وأفادت مصادر سعودية بأن هذا الأسطول من السفن الكهربائية الطائرة، سيكون الأول من نوعه في العالم، وسيساهم في تقديم خدمات نقل متطورة في المملكة.

ويبلغ وزن الوحدة من سفن "كانديلا بي-12" 10 أطنان وطولها 12 متراً، وتعتمد على أجنحة تحت الماء موجهة بالحاسوب للتحليق فوق الأمواج.

وتسير السفينة بسرعة 30 ميلاً في الساعة، وتستخدم طاقة أقل بنسبة 80% من السفن التقليدية.

وتقول الشركة عن سفينتها إنها "صامتة وسريعة وخالية من الانبعاثات. ببساطة، نحن نحدث ثورة في السفر عبر الماء، وتتميز بانخفاض تكاليف الوقود ومتطلبات الصيانة البسيطة".