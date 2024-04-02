خدمات القراصنة المدفوعة تهدد بعصر جديد من التهديدات السيبرانية

التهديدات السيبرانية مثل برامج الفدية وهجمات التصيد الاحتيالي وعمليات الاحتيال موجودة منذ عقود، إلا أن العالم الآن يدخل حقبة جديدة من ثورة الجرائم الإلكترونية، وهي توفر الجرائم الإلكترونية كخدمة، بما في ذلك خدمات التصيد الاحتيالي.

ويفتح هذا النموذج الذي يغير قواعد اللعبة، الباب أمام الجميع لارتكاب الجرائم الإلكترونية بطريقة أسهل بكثير وبأسعار معقولة مقابل خدمات من هذا النوع.

من هنا، يقوم القراصنة الآن ببيع خبراتهم وأدواتهم في الأسواق السوداء، مما يسهل على المجرمين غير التقنيين الوصول إلى هذه الأدوات المعقدة، وبالتالي زيادة المخاطر المحتملة على الأفراد والمنظمات.

ووفقًا للخبراء، يمكن لغير التقنيين شراء حسابات مصرفية مزيفة أو أي نوع من المعلومات الشخصية المسروقة من السوق السوداء لارتكاب سرقات، مثل سرقة الأموال أو إجراء عمليات شراء احتيالية أو سرقة الهوية الرقمية لمستخدم ما.

التزييف العميق: الخوف من المستقبل