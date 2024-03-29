ميزة جديدة.. تبسيط عملية إرسال الصور والفيديو عبر "واتساب"

يعرف تطبيق "واتساب"، بترقيته المستمرة من حيث الميزات، وهذه المرة، من المتوقع أن يقدم ميزة جديدة لتطبيقه على نظام أندرويد، مما يسهل على المستخدمين إرسال صور ومقاطع فيديو عالية الجودة.

في الواقع، إرسال الصور على واتساب هو أمر نقوم به يوميًا. لكن، هل تعلم أن واتساب يقوم بضغط حجم الصورة قبل إرسالها أو تعميمها على جهة الاتصال الخاصة بك، وهذا يعني أن بكسلات الصورة الأصلية ليست مثل بكسلات الصورة التي تتلقاها أو تنقلها عبر واتساب.

تبسيط عملية الإرسال

تتيح الميزة الجديدة المرتقبة على تطبيق واتساب لنظام أندرويد، تبسيط عملية إرسال الصور ومقاطع الفيديو عالية الجودة. وتقدم هذه الميزة إعدادًا يمكّن المستخدمين من تحديد ما إذا كانوا يفضلون إرسال الوسائط بجودة عالية أو بجودة قياسية. وبمجرد التعيين، ستتبع جميع تحميلات الوسائط المستقبلية هذا التفضيل.

وتم التعرف على هذه الميزة في الإصدار التجريبي من واتساب 2.24.7.17 لنظام أندرويد الذي بدأ طرحه للمختبرين عبر برنامج Google Play Beta، التي تسمح بتعيين جودة تحميل الصور ومقاطع الفيديو مباشرة في الإعدادات، مما يلغي الحاجة إلى تكرار العملية مع كل تحميل وسائط جديد.