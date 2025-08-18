ميزة الطاقة التكيفية القادمة من أبل.. ما هي وكيف تعمل؟

بعد أسابيع قليلة، ستطلق أبل هاتف آيفون 17، والذي من المفترض أن يتبعه الإطلاق الرسمي لنظام التشغيل iOS 26 الجديد.

وفي حين أن Liquid Glass خطف الأضواء خلال مؤتمر أبل للمطورين في وقت سابق من هذا العام، إلا أن هناك ميزات أخرى رائعة في واجهة المستخدم لنظام iOS 26 قد تلفت الأنظار أيضًا من بينها ميزة تطيل عمر البطارية.

سيقدّم نظام iOS 26 القادم من أبل ميزة الطاقة التكيفية Adaptive Power، وهي ميزة مدعّمة بالذكاء الاصطناعي مصممة لإطالة عمر البطارية أثناء الأنشطة كثيفة الاستخدام للطاقة مثل الألعاب وتسجيل الفيديو.

مع العلم أنه في الوقت الحالي يتوفر لمستخدمي آيفون بالفعل خيار خفض السطوع، أو إيقاف تشغيل الشاشة الدائمة، أو في أسوأ الحالات التبديل إلى وضع الطاقة المنخفضة لتقليل نشاط الخلفية وتوفير الطاقة.

لكن ميزة الطاقة التكيفية الجديدة تعمل بذكاء أكبر. فهي لا تعمل إلا أثناء المهام التي تستهلك طاقة عالية مثل تسجيل الفيديو، أو تحرير الصور، أو تشغيل الألعاب.

وعند تفعيلها، تجري ميزة الطاقة التكيفية تعديلات طفيفة على الأداء لإطالة عمر البطارية.

ويقول وصف أبل للطاقة التكيفية أنه عندما يكون استخدام البطارية أعلى من المعتاد، يمكن لهاتف آيفون إجراء تعديلات طفيفة على الأداء لإطالة عمر البطارية، بما في ذلك خفض سطوع الشاشة قليلاً أو السماح لبعض الأنشطة باستغراق وقت أطول قليلًا للتنفيذ. كما قد يتم تفعيل وضع الطاقة المنخفضة عند 20%.

تفعيل الميزة

للاستفادة من ميزة الطاقة التكيفية في نظام iOS 26 يجب تفعيلها يدويًّا، كونها لا تأتي مفعلة افتراضيًّا. للقيام بذلك، تأكد من استخدامك حاليًّا لإصدار iOS 26 التجريبي للمطورين، وانتقل إلى الإعدادات ومن ثم البطارية وحدد وضع الطاقة. هنا سيظهر خيار جديد للطاقة التكيفية أعلى وضع الطاقة المنخفضة. فعّله لتشغيل ميزة توفير البطارية الذكي.

ورغم أن أبل لم تصنّف ميزة الطاقة التكيفية رسميًّا كجزء من ذكاء أبل Apple Intelligence، فإن المستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي أفادوا بأن الميزة لا تظهر إلا على الأجهزة التي تدعم ذلك، بحيث لا تتوفر ميزة الطاقة التكيفية في إعدادات البطارية في أجهزة آيفون القديمة. وهذا يعني أن ميزة الطاقة التكيفية تقتصر على الأجهزة الأحدث بدءًا من سلسلة آيفون 15 برو، وصولًا إلى سلسلة آيفون 17 القادمة.