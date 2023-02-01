بحجم كليمنجارو.. "صخرة الفضاء الغريبة" تتجه نحو الشمس

كشف فريق من العلماء عن مذنب ضخم يعتقدون أنه ربما جاء من نظام شمسي آخر خارج عالمنا، ويؤكدون أنه يتجه حاليًا نحو شمسنا.

ورصد علماء الفلك المذنب، الذي وصفوه بمصطلح "صخرة الفضاء الغريبة"، لأول مرة في عام 1986 بمساعدة تلسكوب من الورق المقوى محلي الصنع، ويبلغ عرض المذنب 3.7 ميل (6 كيلومترات) وهو بحجم جبل كليمنجارو.

وتقدم المذنب سريعًا لما يقرب من 40 عامًا، ومنحه العلماء اسم 96P/Machholz 1 وهو على وشك الاقتراب الأقرب من الشمس منذ أكثر من نصف عقد اليوم، بعد أن انزلق داخل مدار عطارد.

ويعتقد الخبراء أنه ربما تم إرساله في مدار غريب بعد طرده من نظامه الشمسي الأصلي بسبب جاذبية كوكب عملاق خارج المجموعة الشمسية.

وبعد فترة طويلة كان من الممكن أن يكون مساره منحنيًا بعد اصطدامه بالمشتري، كما اقترح علماء الفلك، والذي بدوره وقع في شرك حول نجمنا.

وكشف التحليل أن المذنب غير عادي أيضًا لأنه منخفض الكربون ويحتوي على أقل من 1.5% من المستويات المتوقعة من السيانوجين الكيميائي، ما دفع العلماء إلى استنتاج أنه يمكن أن يكون قد جاء من نظام شمسي آخر.