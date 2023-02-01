بحجم كليمنجارو.. "صخرة الفضاء الغريبة" تتجه نحو الشمس
كشف فريق من العلماء عن مذنب ضخم يعتقدون أنه ربما جاء من نظام شمسي آخر خارج عالمنا، ويؤكدون أنه يتجه حاليًا نحو شمسنا.
ورصد علماء الفلك المذنب، الذي وصفوه بمصطلح "صخرة الفضاء الغريبة"، لأول مرة في عام 1986 بمساعدة تلسكوب من الورق المقوى محلي الصنع، ويبلغ عرض المذنب 3.7 ميل (6 كيلومترات) وهو بحجم جبل كليمنجارو.
وتقدم المذنب سريعًا لما يقرب من 40 عامًا، ومنحه العلماء اسم 96P/Machholz 1 وهو على وشك الاقتراب الأقرب من الشمس منذ أكثر من نصف عقد اليوم، بعد أن انزلق داخل مدار عطارد.
ويعتقد الخبراء أنه ربما تم إرساله في مدار غريب بعد طرده من نظامه الشمسي الأصلي بسبب جاذبية كوكب عملاق خارج المجموعة الشمسية.
وبعد فترة طويلة كان من الممكن أن يكون مساره منحنيًا بعد اصطدامه بالمشتري، كما اقترح علماء الفلك، والذي بدوره وقع في شرك حول نجمنا.
وكشف التحليل أن المذنب غير عادي أيضًا لأنه منخفض الكربون ويحتوي على أقل من 1.5% من المستويات المتوقعة من السيانوجين الكيميائي، ما دفع العلماء إلى استنتاج أنه يمكن أن يكون قد جاء من نظام شمسي آخر.
ويأمل الخبراء الآن في أن يكونوا قادرين على فتح المزيد من أسرار "صخرة الفضاء" وهي تشق طريقها نحو نجمنا مرة أخرى.
وتتم مراقبته حاليًا من قبل المركبة الفضائية التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية للمرصد الشمسي والهيليوسفير (SOHO) ، التي راقبته أيضًا عندما وصل إلى الحضيض (أقرب اقتراب من الشمس) في 1996 و2002 و2007 و2012 و2017.
وقال كارل باتامز، عالم الفيزياء الفلكية في مختبر الأبحاث البحرية في واشنطن العاصمة، إن «96P مذنب غير نمطي للغاية، سواء في التكوين أو في السلوك، لذلك لا نعرف أبدًا ما قد نراه بالضبط.
وسيقترب المذنب من أقرب اقتراب له من الشمس منذ 5 سنوات اليوم (الثلاثاء)، حيث سيكون أقرب بثلاث مرات من عطارد.
وأحد الأشياء التي تثير الحيرة في المذنب هو كيف يسمح حجمه بالبقاء على قيد الحياة، حيث تميل معظم المذنبات المتجهة في اتجاه الشمس إلى أن يكون عرضها أصغر من 32 قدما (10 أمتار)، ما يعني أنها تحترق عند اقترابها.
لكن Machholz 1 الهائل محمي من التبخر تمامًا ، لذلك كان قادرًا على القيام بخمس تمريرات قريبة منذ اكتشافه في عام 1986.
وتم رصد هذا المذنب منذ ما يقرب من 40 عامًا من قبل عالم الفلك الأمريكي الهواة دون ماتشهولز، الذي يُنسب إليه الفضل في اكتشاف 12 مذنبا تحمل اسمه.
وتوفي الراصد المنحدر من فرجينيا في أغسطس من العام الماضي عن عمر يناهز 69 عامًا، بعد أن أمضى أكثر من 9000 ساعة في صيد المذنبات خلال مهنة امتدت لأكثر من نصف قرن.