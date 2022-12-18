ابتكار روبوت ثلاثي الأرجل للاستخدام في المهام الفضائية

ابتكر باحثون إيطاليون من "المعهد الإيطالي للتكنولوجيا" منصة روبوتية تتضمن نموذجًا أوليًّا لروبوت أطلقوا عليه اسم MARM يمكن استخدامه في التطبيقات الفضائية.

يتميز الروبوت بأطرافه الثلاثة التي يمكن استخدامها للمشي والتحرك والفهم ونقل وحدات الحمولة في أثناء نقل نفسه إلى البنية التحتية للفضاء في ظل بيئة الجاذبية الصغرى.

ويهدف الروبوت إلى مساعدة رواد الفضاء في تجميع وصيانة البنية التحتية في أثناء وجودهم في الفضاء أو في المستقبل على كواكب أخرى، وسيتم اختباره قبل تطوير الإصدار المؤهل للفضاء.

وتوفر التطبيقات الآلية في مجال استكشاف الفضاء بيئات وظروفًا وفرصًا فريدة لتطوير منصات جديدة، بحسب تقرير نشره موقع "techxplore".

وفي حين أن التقنيات المطلوبة للتحكم الآلي والحركة والتلاعب على الأرض متطورة جدًّا، فإن ظروف البيئة المدارية، مثل الجاذبية الصغرى، تفرض تحديات جديدة على مجتمع أبحاث الروبوتات.