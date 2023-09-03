شركات ناشئة تعمل على اختراع ملابس تبريد لمستقبل أشد حرارة

يبدأ عمال الإنشاءات في قطر صباحهم اليومي بنقع ملابس العمل التي يرتدونها في الماء في عملية تستغرق دقيقتين، هذا الاجراء مهم لأنهم عندما يعملون في الخارج بدرجات حرارة تتعدى 48 مئوية في الصيف، فإنه يمكن لملابسهم المبللة تبريد حرارة الجلد لغاية 8 درجات ولمدة تصل إلى سبع ساعات.

شركة بريطانية ناشئة تحمل الاسم "تكنيكي يو كي" وفقًا لموقع "بي أن أن بلومبيرغ" الكندي، قامت بصنع زي العمال الموحد المكون من طبقة خارجية على شكل شبكة متداخلة بالإضافة إلى طبقة داخلية مقاومة للماء، تعمل البدلات على امتصاص الحرارة وتزيلها من خلال التبخر، كما إنها قابلة للتعديل حيث يمكن للعمال إضافة أو إزالة ياقة التبريد أو سوار المعصم بحسب الحاجة.

هناك العديد من الشركات الناشئة الأخرى، التي تستكشف تقنيات ومنسوجات جديدة تهدف للحفاظ على شعور الناس بالبرودة في ظل ما شهده العام الحالي من تسجيل لدرجات حرارة قياسية.

والعمل جار في الولايات المتحدة على تسويق تقنية قابلة للارتداء تحاكي تكييف الهواء، بينما يعمل العلماء في الصين على إنتاج نسيج يتميز بقدرة عالية على عكس أشعة الشمس، حيث تلاعب العلماء بتركيبة مادة البوليستر باستخدام مواد نانوية وتقنية نسج معاد تصميمها.

ومع توقع المزيد من الحر في قادم السنوات بسبب التغير المناخي، يزداد إقبال المستهلكين على الملابس المبردة بوتيرة سريعة.

وتبيع الشركة البريطانية اليوم السترات والقبعات وأشرطة الرقبة وقطع ملابس أخرى مزودة بتقنية التبريد المدمجة لشركات وأفراد في نحو 30 بلدًا.

المصدر: موقع "بي أن أن بلومبيرغ" الكندي