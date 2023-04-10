ماسك يُعلن إرجاء إطلاق صاروخ "ستارشيب" إلى أواخر أبريل

قال إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة "سبيس إكس"، إن تجربة إطلاق الصاروخ "ستارشيب سوبر هيفي" التابع للشركة ستُجرى على الأرجح في وقت لاحق من الشهر الجاري وليس هذا الأسبوع.

وتعتبر "سبيس إكس" الصاروخ "ستارشيب" نظام نقل يمكن معاودة استخدامه بالكامل لنقل رواد فضاء وبضائع إلى مدار الأرض والقمر والمريخ وغير ذلك.

ومن المقرر أن ينطلق الصاروخ من منشأة "ستاربيز" التابعة للشركة في "بوكا تشيكا" في ولاية تكساس في أول إطلاق للشركة لصاروخ من منظومة ستارشيب مجمَعة أجزاؤه بالكامل ويبلغ ارتفاعه 120 مترا.