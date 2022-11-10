أبل تجمع بيانات مستخدميها من تطبيقاتها المثبتة مسبقا على أيفون

كشفت دراسة جديدة أن شركة "أبل" الأمريكية تجمع بيانات عن عملائها أثناء استخدامهم لتطبيقاتها عبر هواتف "آيفون" الذكية، حتى عندما أوقفوا مشاركة التحليلات.

وتم الاكتشاف من قبل اثنين من المطورين اللذين وجدا أن الشركة تسجل كل تحركاتكهما في متجر التطبيقات المثبتة مسبقًا وتطبيقات "أبل ميوزك" و"تلفزيون أبل" والكتب والأسهم.

وتم إيجاد تلك التطبيقات لإرسال طلبات "أبل" التي تتضمن التطبيقات التي ينظر إليها المستخدم، بما في تلك المتعلقة بالتفضيل الجنسي والدين، والأسهم التي يشاهدونها والإعلانات التي شاهدوها.

ويتضمن جمع البيانات أيضًا أرقام الهوية ونوع الجهاز المستخدم، وهو ما يكفي لأخذ بصمات الجهاز، بحسب ما أوردته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتأتي الدراسة منذ أكثر من عام بقليل منذ أن أصدرت شركة "أبل" نظام التحكم في الخصوصية المثير للجدل والذي طلب من مستخدمي "آيفون" منح الإذن للتطبيقات لتتبع نشاطهم لأغراض الدعاية، الأمر الذي حفز عائدات العديد من الشركات والمطورين الذين اعتمدوا على الإعلانات.