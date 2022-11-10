أبل تجمع بيانات مستخدميها من تطبيقاتها المثبتة مسبقا على أيفون
كشفت دراسة جديدة أن شركة "أبل" الأمريكية تجمع بيانات عن عملائها أثناء استخدامهم لتطبيقاتها عبر هواتف "آيفون" الذكية، حتى عندما أوقفوا مشاركة التحليلات.
وتم الاكتشاف من قبل اثنين من المطورين اللذين وجدا أن الشركة تسجل كل تحركاتكهما في متجر التطبيقات المثبتة مسبقًا وتطبيقات "أبل ميوزك" و"تلفزيون أبل" والكتب والأسهم.
وتم إيجاد تلك التطبيقات لإرسال طلبات "أبل" التي تتضمن التطبيقات التي ينظر إليها المستخدم، بما في تلك المتعلقة بالتفضيل الجنسي والدين، والأسهم التي يشاهدونها والإعلانات التي شاهدوها.
ويتضمن جمع البيانات أيضًا أرقام الهوية ونوع الجهاز المستخدم، وهو ما يكفي لأخذ بصمات الجهاز، بحسب ما أوردته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وتأتي الدراسة منذ أكثر من عام بقليل منذ أن أصدرت شركة "أبل" نظام التحكم في الخصوصية المثير للجدل والذي طلب من مستخدمي "آيفون" منح الإذن للتطبيقات لتتبع نشاطهم لأغراض الدعاية، الأمر الذي حفز عائدات العديد من الشركات والمطورين الذين اعتمدوا على الإعلانات.
وليس من الواضح سبب تراجع "أبل" عن موقفها المؤيد للخصوصية، لكنها أضافت مؤخرًا إعلانات إلى تطبيق "آب ستور" وقد يكون جمع البيانات وسيلة لفهم كيفية عمل إعلاناتها بشكل أفضل.
وتنص صفحة "أبل" لدعم الأجهزة والخصوصية على أنه يجب أن تحصل على موافقة من المستخدم لجمع مثل هذه المعلومات من الأجهزة، وتورد الصفحة: "لا تحدد أي من المعلومات التي تم جمعها هويتك شخصيًا".
وتضيف: "البيانات الشخصية إما لم يتم تسجيلها على الإطلاق، أو تخضع لتقنيات الحفاظ على الخصوصية مثل الخصوصية التفاضلية، أو تتم إزالتها من أي تقارير قبل إرسالها إلى أبل".
ونشر تومي مسك وطلال الحاج بكري، الباحثان الأمنيان اللذان كشفا عن جمع البيانات، مقاطع فيديو على تويتر توضح كيف يتم تخزين المعلومات من قبل شركة "أبل".
وقال الفريق البحثي في تغريدة عبر "تويتر": "تم العثور على هذا فقط في إصدار iOS 14.6 - "من غير الواضح ما إذا كانت أبل، لا تزال تجمع بيانات التحليلات في iOS 16".
ومع ذلك، لاحظ الفريق في مقطع فيديو عن دراستهم أن "سلوك iOS 16 من المرجح أن يكون هو نفسه".
ويظهر الفيديو شاشة بها العديد من الطلبات، مختومة جميعها بالوقت، والتي يتم إرسالها إلى أبل من تطبيق "آب ستور".
ويتم تقديم طلبات الحصول على المعلومات في كل مرة يتواجد فيها المستخدم في تطبيق "آب ستور" وتوجد معرفات منقحة في الطلب يمكنها تحديد تفاصيل الجلسة وإرسال البيانات إلى الشركة.
كما يختبئ في عملية جمع البيانات جهاز المستخدم الذي يتم استخدامه، ويوضح المثال الموضح في الفيديو أن الشخص يستخدم "آيفون 10".
ويظهر الفيديو أيضًا أن المستخدم شاهد التطبيق "Daily Themed Crossword Puzzles" أثناء البحث في "آب ستور" والمدة التي قضاها في النظر إليه.
وعلى الرغم من أن تطبيق الألغاز المتقاطعة قد يبدو غير ضار، فإن "Gizmodo" توفر سببًا أكثر جدية لعدم تجاهل جمع بيانات "أبل".
وإذا كنت تبحث عن تطبيقات للصحة العقلية، والتوجه الجنسي والديني في متجر التطبيقات، فسيتم إرسال هذه البيانات مباشرة إلى خوادم عملاق التكنولوجيا وتخزينها - قد تكون هذه المعلومات حساسة لبعض الأشخاص.
وأجرى الباحثون اختبارًا مشابهًا مع تطبيقات غوغل "كروم" ومايكروسوفت "إيدج" ووجدوا أنه عند تعطيل المشاركة التحليلية، لا يمكن للتطبيقات جمع البيانات من الجهاز.
ولا يعد جمع البيانات دون موافقة مشكلة خطيرة فحسب، بل تعتبر أبل نفسها شركة تحترم خصوصية مستخدمها.
وعلى صفحة الخصوصية الخاصة بها، تشارك شركة التكنولوجيا العملاقة بوضوح: "الخصوصية حق أساس من حقوق الإنسان. إنها أيضًا إحدى قيمنا الأساسية. ولهذا السبب نصمم منتجاتنا وخدماتنا لحمايتها. هذا هو نوع الابتكار الذي نؤمن به".
وتشير النتائج أيضًا إلى أن "أبل" هي نوع من الشركات التي تنتهج "افعل ما أقوله وليس كما أفعل"، حيث إن ضوابط الخصوصية الخاصة بها تعاقب العديد من الشركات والمطورين على جمع بيانات مماثلة عن المستخدمين.
وظهر التحكم كإشعار بكامل الشاشة يسأل المستخدمين عما إذا كانوا يوافقون على تعقبهم "عبر التطبيقات والمواقع المملوكة لشركات أخرى".
ودفعت هذه الإعلانات إلى حد كبير فواتير فيسبوك وصانعي التطبيقات الآخرين والناشرين والشركات الصغيرة.
لكن الرئيس التنفيذي لـ"أبل"، تيم كوك، دافع مرارًا وتكرارًا عن التحديث، الذي كان جزءًا من نظام التشغيل iOS14 لشركة أبل، بحجة أنه كان ضروريًا لأن الإعلانات المستهدفة "تتلاعب" بالأشخاص ويتم تقديمها إلى أجهزتهم دون إذن صريح منهم.