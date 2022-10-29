جهاز لتنظيم ضربات القلب يعمل بالضوء دون بطاريات

طور باحثون من جامعة "أريزونا" الأمريكية، جهازًا لاسلكيًا لتنظيم ضربات القلب، يعمل بالضوء ولا يحتاج إلى بطاريات، ويمكن زراعته بعملية أقل تعقيدًا وألمًا ليحسن حياة مرضى القلب.

ويقدر عدد الأشخاص المصابين بعدم انتظام ضربات القلب بحوالي 60 مليون شخص حول العالم.

وتستطيع أجهزة تنظيم ضربات القلب أن تنقذ حياة المصابين بأمراض القلب المزمنة، لكن زراعتها تمثل عملية معقدة وحساسة، فضلًا عن الألم الناتج عن تنظيم ضربات القلب، ويمكن استخدام منظمات ضربات القلب الحالية لعلاج عدد محدود من حالات عدم انتظام ضربات القلب.