جهاز لتنظيم ضربات القلب يعمل بالضوء دون بطاريات
طور باحثون من جامعة "أريزونا" الأمريكية، جهازًا لاسلكيًا لتنظيم ضربات القلب، يعمل بالضوء ولا يحتاج إلى بطاريات، ويمكن زراعته بعملية أقل تعقيدًا وألمًا ليحسن حياة مرضى القلب.
ويقدر عدد الأشخاص المصابين بعدم انتظام ضربات القلب بحوالي 60 مليون شخص حول العالم.
وتستطيع أجهزة تنظيم ضربات القلب أن تنقذ حياة المصابين بأمراض القلب المزمنة، لكن زراعتها تمثل عملية معقدة وحساسة، فضلًا عن الألم الناتج عن تنظيم ضربات القلب، ويمكن استخدام منظمات ضربات القلب الحالية لعلاج عدد محدود من حالات عدم انتظام ضربات القلب.
وتعمل الأجهزة الحالية من خلال زراعة قطب أو قطبين كهربائيين على سطح القلب، وتعمل مستشعرات خاصة على مراقبة عدم الانتظام الخطر في ضربات القلب؛ ما يدفعها لإرسال صدمة كهربائية إلى القلب لتنظيم إيقاع ضرباته.
وقال الدكتور فيليب غوترف، المشارك في الدراسة: "تضرب الصدمة الكهربائية جميع خلايا القلب؛ ما يسبب ألمًا في الخلايا الحسية المستقبلة للألم"؛ وفق موقع ميديكال إكسبريس.
وأضاف: "تؤدي الصدمة الكهربائية إلى التسبب في ألم ناتج عن وصولها إلى كامل خلايا عضلة القلب".
ويسمح الجهاز الجديد بإرسال إشارات كهربائية إلى مناطق محددة من القلب، فضلًا عن استخدام الضوء في آلية عمل الجهاز لرؤية جميع خلايا القلب، ولم يختبر الباحثون الجهاز الجديد حتى الآن على البشر.
وأشار الباحثون في دراستهم المنشورة في مجلة "ساينس أدفانسز" العلمية، إلى أن الجهاز الجديد يرسل إشارات إلى الخلايا المسببة لتقلص عضلة القلب فقط، ما يقلل من ألم المريض.
ويستطيع الجهاز أن يستجيب لطيف واسع من حالات عدم الانتظام في ضربات القلب، ويمكن أن يحسن من تجربة علاج المرضى حول العالم، بالإضافة إلى توعية الأطباء بأهمية علاج المرض.
ويتألف الجهاز من 4 هياكل صناعية مكونة من طبقات رقيقة ومرنة، تحتوي على مصدر الضوء وجهاز التسجيل الكهربائي، وتلتف الطبقات حول القلب لتأخذ شكله عندما ينبض.
ويتطلع الباحثون إلى تطوير جهازهم واختباره على البشر في المستقبل القريب، وإنتاجه صناعيًا لينتشر في الأسواق على أمل المساهمة في تحسين حياة الملايين من مرضى القلب.