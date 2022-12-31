الحصاد التقني.. تقنيات صديقة للبيئة تحارب البلاستيك في 2022
تسبب البشر في العقود الأخيرة بأضرار كبيرة على البيئة ونُظمها على اليابسة، وفي المحيطات يتعذر إصلاحها بسبب فقدان السيطرة على النفايات البلاستيكية.
ويستهلك البشر نحو 78 مليون طن من المواد البلاستيكية، وتنتهي نسبة 32% منها في مياهنا، بما يعادل شاحنة نفايات كاملة خلال كل دقيقة.
وللتصدي للمعضلة، نشط كثير من الباحثين والمبتكرين حول العالم خلال عام 2022، في سبيل إيجاد تقنيات تفسح المجال أمام مستقبل خال من البلاستيك؛ ويعرض لك "إرم نيوز" بعضًا من تلك التقنيات والجهود العالمية:
تسريع تحلل البلاستيك
وفي مايو/أيار 2022، أعلن باحثون في مركز التقنيات المستدامة بجامعة "باث" البريطانية، عن تطوير تقنية لتحلل المواد البلاستيكية، باستخدام ضوء الأشعة فوق البنفسجية فقط.
وطور الباحثون التقنية لتعديل قابلية تحلل البلاستيك من خلال دمج كميات مختلفة من جزيئات السكر في البوليمر، واكتشفوا أن دمج أقل من 3% من وحدات بوليمر السكر في حمض البولي لاكتيك، يؤدي إلى تحلل بنسبة 40%، خلال 6 ساعات من التعرض للأشعة فوق البنفسجية.
إعادة التدوير مئات المرات
وطور باحثون من جامعة "كولورادو بولدر" الأمريكية في سبتمبر/أيلول 2022، تقنية كيميائية جديدة لتفكيك البلاستيك إلى مركباته الأساسية ثم إعادة تشكيله واستخدامه مرة أخرى دون أن يفقد خصائصه الفيزيائية.
ويمكن إعادة استخدام البلاستيك في سياراتنا وأجهزتنا الإلكترونية وأقمارنا الاصطناعية وفي مختلف التطبيقات مرات عديدة، تصل إلى 250 مرة في المستقبل القريب.
وقد تقودنا التقنية الجديدة نحو مستقبل جديد لإعادة التدوير الكامل للمواد البوليميرية البلاستيكية، من خلال تفكيك الروابط الكيميائية في البلاستيك، ما يسمح بتطوير مواد جديدة.
ويمكن تطبيق التقنية الجديدة على مجال واسع من المواد البلاستيكية المستخدمة في صناعات عديدة؛ مثل الإلكترونيات الدقيقة.
ويتوقع الباحثون أن تؤدي التقنية الجديدة إلى اكتشاف أساليب أخرى لمعالجة باقي أصناف المواد البلاستيكية بالطريقة ذاتها، ما يحول صناعة البلاستيك إلى قطاع اقتصادي دائري.
تصنيع بلاستيك من الملح
وأعلن باحثون من جامعة "تكساس إيه آند إم" الأمريكية في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، تقنية جديدة لطباعة مواد بلاستيكية صديقة للبيئة من ملح الطعام باستخدام الطباعة الثلاثية الأبعاد.
وتستند العملية على تحلل المواد البلاستيكية البوليميرية بشكل طبيعي بمرور الوقت، للتصدي لمشكلة متعلقة بعدم قابلية معظم الجزيئات المستخدمة في صناعة المواد البلاستيكية للتفكك في الظروف الطبيعية.
وعند ترك بعض المواد البلاستيكية في الظروف البيئية؛ مثل الأكواب والعلب البلاستيكية، فإنها تتفكك إلى حبيبات صغيرة غير مرئية بواسطة العين المجردة، لكنها تبقى موجودة إلى الأبد.
واستخدم الباحثون ملح الطعام وثاني أكسيد الكربون لصناعة المادة المستخدمة في الطباعة الثلاثية الأبعاد، وبعد الانتهاء من الطباعة يجب غسلها بالماء لتقوية هيكل المادة البلاستيكية وإذابة الأملاح.
وفي حين يبدو المظهر الخارجي للمادة المطبوعة ناعمًا، فإن عملية المعالجة تصنع آلاف المسامات الدقيقة ما يسمح بتسريع تحلل البلاستيك.
ويسعى الباحثون إلى توظيف تقنيتهم في صناعة مواد بلاستيكية للتغليف، ما يسمح للصناديق والشريط اللاصق بالتحلل بسرعة عوضًا عن بقائها في مكبات النفايات لأعوام طويلة.
ومن الممكن أن تكون التقنية الجديدة قابلة للتطبيق أيضًا في مجال الكيمياء الحيوية، من خلال صناعة مواد جراحية قابلة للتحلل في الجسم عند زراعتها.
ضرورة بيئية
ومنذ انتشارها منتصف القرن الماضي، أثبتت المواد البلاستيكية جدواها من الناحية الاقتصادية، فهي عملية منخفضة التكلفة وسهلة التصنيع، لكن تزايد الطلب عليها أدى إلى نمو صناعتها إلى حد جعلها خطرًا على الصحة والكوكب.
وتتطلب صناعة المواد البلاستيكية استهلاك مواد نفطية واحتراق كميات كبيرة من الوقود الأحفوري، فضلًا عن مشكلة النفايات البلاستيكية المقدرة بملايين الأطنان كل عام، وينتهي معظمها في المحيطات والبحار، ويدخل جزء منها في أجسامنا على شكل جزيئات بلاستيكية دقيقة.
ويمكن لإعادة تدوير المواد البلاستيكية أن تصبح حلًا رئيسًا للحد من انبعاثات الكربون والتلوث البيئي.