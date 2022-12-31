الحصاد التقني.. تقنيات صديقة للبيئة تحارب البلاستيك في 2022

تسبب البشر في العقود الأخيرة بأضرار كبيرة على البيئة ونُظمها على اليابسة، وفي المحيطات يتعذر إصلاحها بسبب فقدان السيطرة على النفايات البلاستيكية.

ويستهلك البشر نحو 78 مليون طن من المواد البلاستيكية، وتنتهي نسبة 32% منها في مياهنا، بما يعادل شاحنة نفايات كاملة خلال كل دقيقة.

وللتصدي للمعضلة، نشط كثير من الباحثين والمبتكرين حول العالم خلال عام 2022، في سبيل إيجاد تقنيات تفسح المجال أمام مستقبل خال من البلاستيك؛ ويعرض لك "إرم نيوز" بعضًا من تلك التقنيات والجهود العالمية:

تسريع تحلل البلاستيك

وفي مايو/أيار 2022، أعلن باحثون في مركز التقنيات المستدامة بجامعة "باث" البريطانية، عن تطوير تقنية لتحلل المواد البلاستيكية، باستخدام ضوء الأشعة فوق البنفسجية فقط.