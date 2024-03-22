5 تدابير وقائية تحمي هاتفك أندرويد في رمضان

يقوم الأشخاص بتخزين كمية هائلة من البيانات الحساسة، مثل المعلومات المالية وكلمات مرور ورسائل نصية وصور ومقاطع فيديو، على هواتفهم، ويمكن أن تكون هذه المعلومات أهدافًا جذابة لمجرمي الإنترنت.

وفي حين أن الهواتف الذكية جزء لا غنى عنه في حياتنا اليومية، فإن الحفاظ على أمان البيانات الشخصية على هذه الأجهزة أمر بالغ الأهمية، لذلك، إذا كنت ترغب في تحصين هاتفك الذكي ضد الهجمات الضارة، فمن المهم أن تتبع تدابير وقائية، سنذكر أهم 5 منها مخصصة لهواتف أندرويد.

التحقق من مصدر التطبيق

من المهم جدًا تنزيل التطبيقات من مصادر موثوقة فقط، وإذا كنت من مستخدمي أندرويد، فإن متجر غوغل بلاي يعد منصة جديرة بالثقة لهذه الغاية لأنه يخضع لفحوصات أمنية منتظمة.

ومن المهم أن تتجنب تنزيل التطبيقات والألعاب من مواقع الويب أو متاجر التطبيقات غير الموثوق بها التابعة لجهات خارجية، لأنها قد تكون موطنًا للبرامج الضارة المصممة لتهديد أمن جهازك.

قفل الجهاز

رغم أن الأمر قد يبدو واضحًا وبديهياً، إلا أن العديد من المستخدمين يتجاهلون أهمية قفل هواتفهم الذكية. ويعد تعيين رمز PIN أو كلمة المرور بمثابة إجراء أمني أساسي وفعال.

فمن خلال قفل جهاز أندرويد الخاص بك عندما لا يكون قيد الاستخدام، فإنك تقوم بإنشاء حاجز إضافي لتقييد الوصول غير المصرح به. وفي حال سرق أحدهم هاتفك، يمكن لهذا الإجراء أن يوفر لك الوقت لحظر بطاقات الائتمان الخاصة بك، وتأمين حساباتك المصرفية، ومحاولة تتبع جهازك.

برامج مكافحة الفيروسات

لتعزيز أمان هاتفك الذكي، فكّر في تثبيت برنامج موثوق لمكافحة الفيروسات. يمكن لهذه التطبيقات التعرف على البرامج الضارة أو الأخطاء وإزالتها من جهاز أندرويد الخاص بك. ويوفر العديد من مطوري البرامج البارزين تطبيقات حماية شاملة ضد التهديدات الأمنية المحتملة.

تجنب حفظ كلمات المرور

رغم أنه قد يكون من المغري حفظ كلمات المرور للتطبيقات المستخدمة بشكل متكرر، إلا أن هذه الممارسة تزيد من خطر الوصول غير المصرح به إلى حساباتك.

ولتعزيز أمان الهاتف الذكي، قم بتعطيل الميزة التي تسمح للتطبيقات بحفظ كلمات المرور. ومن خلال القيام بذلك، يمكنك تقليل احتمالية سيطرة المهاجمين على معلوماتك الحساسة.

تحديثات نظام التشغيل المنتظمة

قم بتحديث جهازك بانتظام؛ إذ تقوم الشركات بإطلاق تصحيحات أمنية مختلفة من وقت لآخر. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أنه في بعض الأحيان، تقوم العلامات التجارية بإصدار تحديثات برامج تحتوي على أخطاء يمكن أن تؤثر على أداء الجهاز، لذلك يُنصح بالبحث والتحقق من موثوقية التحديث قبل تثبيته.