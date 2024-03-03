هل تهدد السيارات الذكية الأمن القومي للدول؟

فتحت وزارة التجارة الأمريكية تحقيقًا في مخاطر الأمن القومي، التي تشكلها الأجهزة والبرمجيات الأجنبية الصنع في السيارات الذكية، خاصة التكنولوجيا الموجودة في السيارات صينية الصنع.

ويعكس التحقيق، الذي قد يؤدي إلى لوائح تقيد استخدام بعض قطع غيار السيارات في أمريكا، قلقًا متزايدًا داخل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن من أن دولًا مثل الصين يمكن أن تستغل بيانات الملاحة أو الاتصالات بمحطات شحن السيارات على سبيل المثال، لجمع المعلومات الاستخبارية أو تخريب البنية التحتية.

ويركز التحقيق على "المركبات المتصلة"، وهو مصطلح واسع يشير فعليًا إلى أي سيارة حديثة تستخدم اتصالات الشبكة للمساعدة على الطريق أو الاتصالات عبر الأقمار الصناعية أو مجموعة من الميزات الأخرى.

وتعتمد السيارات الحديثة والكهربائية بشكل متزايد على التقنيات المتقدمة لتمكين الأدوات الملاحية، وتوفير ميزات مساعدة السائق، وتقليل تكاليف التشغيل، وانبعاثات الكربون، من خلال الشحن السريع.

وتُعد السيارات الحديثة مليئة بأجهزة الاستشعار، بدءًا من أجهزة استشعار المحرك أو ضغط الإطارات، وصولاً إلى أجهزة استشعار أكثر إثارة للاهتمام، مثل: الكاميرات المحيطة والداخلية، والميكروفونات، وأجهزة استشعار وجود اليد على عجلة القيادة، ومستشعرات بصمة الإصبع.

وتتصل السيارات الحديثة بالأجهزة الشخصية والسيارات الأخرى والبنية التحتية من حولها والشركة المصنعة لها الأصلية، مما يشكل مخاطر على الأفراد والدول في حال تمكنت حكومة أجنبية من الوصول إلى أنظمة أو بيانات هذه المركبات.