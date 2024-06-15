مرحباً بكم في عصر الذكاء الاصطناعي .. ما الجديد لهواتفكم؟
يمثل دمج الذكاء الاصطناعي في الهواتف الذكية تطورًا ديناميكيًا للتكنولوجيا، ما يوفر فرصًا غير مسبوقة لتعزيز حياتنا الرقمية.
ويقوم الذكاء الاصطناعي بمحاكاة الذكاء البشري في الآلات التي تمت برمجتها للتفكير والتعلم.. إنه مجال واسع يشمل كل شيء، بدءًا من خوارزميات التعلم الآلي، التي تتكيف وتتعلم من البيانات الجديدة ومعالجة اللغة الطبيعية التي تمكن الأجهزة من فهم الكلام البشري والاستجابة له.
ويهدف الذكاء الاصطناعي لتعزيز وظائف الآلة، وتمكينها من أداء المهام المعقدة بدرجة من الاستقلالية.
ومن المرجح أن يتم تشغيل الجيل التالي من الهواتف الذكية المزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي بواسطة شرائح أكثر تقدمًا تهدف إلى تعزيز الأداء، ورفع الميزات الحالية، وتقديم ميزات جديدة، مما يزيد من تطوير ابتكارات الهاتف المحمول.
ليس لاعبًا جديدًا
الذكاء الاصطناعي ليس لاعبًا جديدًا في مجال الهواتف الذكية، إذ كانت ميزات مثل أدوات الصور والمساعدين الصوتيين والنص التنبؤي بالإضافة إلى الموسيقى والتعرف على الوجه من العناصر الأساسية لذكاء الأجهزة على مدى سنوات.
ومثال على ذلك، مساعد أبل الصوتي "سيري"، الذي أطلق في العام 2011، ليغير طريقة تفاعل المستخدمين مع أجهزتهم.
وعلى نحو مماثل، عمل الذكاء الاصطناعي من "غوغل" على تشغيل ميزات التنبؤ بالنص والتعرف على الصوت في هواتف أندرويد، مما يجعل الهواتف الذكية أكثر ذكاءً وسهولة في الاستخدام.
ومع ذلك، فإن الجديد هو إدخال الذكاء الاصطناعي التوليدي في الهواتف الذكية، حيث سيتم شحن أكثر من مليار هاتف ذكي مزود بالذكاء الاصطناعي التوليدي بحلول عام 2027.
تحسين تجربة المستخدم
هناك العديد من الأمثلة على كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي بالفعل في أحدث الهواتف الذكية لتحسين تجربة المستخدم، ومن بينها:
- بحث محسّن: كشفت غوغل النقاب عن ميزة "Circle to Search" لهواتف أندرويد، وهي ميزة تتيح للمستخدمين البحث من أي مكان على أجهزتهم باستخدام إيماءات مثل الدوران أو التمييز أو الخربشة أو النقر، ما من شأنه أن يحسن طرق البحث على الهواتف الذكية.
- تحرير الصور: تأتي الهواتف الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي بميزات لملء الخلفية وضبط الموضوعات، ودمج عدة صور لإنتاج صورة واحدة مثالية.
بالإضافة إلى ذلك، تشتمل على وظائف مصممة لإزالة الكائنات من الصور.
-المساعدة الافتراضية: ستقدم الهواتف الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي ملخصًا للمكالمات الهاتفية وإمكانية تحويل المكالمة إلى نص مكتوب.
وفي الوقت نفسه، يقوم الذكاء الاصطناعي بتلخيص الرسائل والمستندات ومحتوى الويب بسرعة وحتى ملفات PDF.
-إمكانية الوصول: يعمل الذكاء الاصطناعي على كسر الحواجز اللغوية من خلال ميزات الترجمة في الوقت الفعلي، ويمكنه مساعدة المستخدمين ذوي الإعاقة من خلال الأوامر الصوتية وقارئات الشاشة، ما يجعل الهواتف الذكية أكثر تنوعًا وشمولًا.
تأثيرات سلبية
رغم الفوائد الكثيرة للذكاء الاصطناعي على الهواتف، هناك في المقابل تأثيرات سلبية ومخاوف تتعلق بالخصوصية، والأمن، وتزايد النفايات الإلكترونية، وانخفاض اعتماد الأشخاص على قدرتهم في أداء المهام.
وتتطلب أنظمة الذكاء الاصطناعي الوصول إلى كمية هائلة من البيانات الشخصية للتعلم وإجراء التنبؤات، مما يثير المخاوف بشأن كيفية استخدام هذه البيانات وحمايتها.
ويمكن أن تصبح أنظمة الذكاء الاصطناعي المتطورة هدفًا للمتسللين، مما يشكل تهديدًا لبيانات المستخدم وخصوصيته.
كذلك سيواجه العالم مشكلة النفايات الإلكترونية، فقد يؤدي دمج الذكاء الاصطناعي في الهواتف الذكية إلى دورانها بشكل أسرع، حيث يسعى المستهلكون إلى مواكبة أحدث التقنيات، مما يؤدي إلى زيادة النفايات الإلكترونية.
ومع ازدياد ذكاء الهواتف، قد يجد المستخدمون أنفسهم يعتمدون بشكل مفرط على هذه الأجهزة في المهام اليومية، مما قد يؤثر على قدرتهم على أداء هذه المهام بشكل مستقل.